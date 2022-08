Osei Bonsu denunció que fue víctima de racismo

Entornointeligente.com /

Luego de la polémica generada por la celebración que hizo el extremo del Caracas FC, Osei Bonsu, frente a la barra de Academia Puerto Cabello tras anotar el segundo gol de los capitalinos en un encuentro que finalizó 3-1 a su favor, el ghanés denunció que fue victima de insultos racistas durante el encuentro disputado en el estadio Olímpico de la UCV.

En declaraciones ofrecidas durante un ‘Twitter Space’ realizado por Deportes FM Center el este lunes, Bonsu aclaró que su celebración se dio como respuesta a los insultos y groserías que recibió no solo en este partido, sino también en la visita que le hicieron a los porteños en el estadio La Bombonerita de Puerto Cabello, por la sexta jornada del campeonato criollo.

«La razón por la que hice eso… ¿recuerdas el juego Táchira y Caracas?… Yo estaba suspendido por cinco partidos, tenía cinco partidos sin jugar; cuando volví, cuando Stifano hizo el cambio, la hinchada de Academia empezó a insultarme. Yo dije ‘no hay problema, lo voy a tomar con calma es normal’», detalló Bonsu sobre cómo se inició su molestia con la llamada barra «Guerreros del Fortín» de Puerto Cabello.

«No puedes insultar a un jugador contrario, está mal. Ayer pasó eso, ayer (domingo) me insultaron y dije si hago un gol voy a hacer lo que hizo Ronaldo (CR7) contra el Atlético de Madrid», añadió el africano de 22 años de edad sobre lo que pensó al momento de anotar su cuarto tanto de la temporada.

Por otro lado, el futbolista expresó que en las tres campañas que tiene haciendo en el balompié criollo solo había sido increpado por los fanáticos del Caracas aunque lo considera «normal» por ser a los jugadores del propio club.

«No está bien que insultes al contrario, insultas a los de tu equipo si juegan mal. los de Caracas no lo hacen, no insultan a otros. Yo tengo tres años aquí. Ellos te insultan como jugador o al técnico, si no juegas bien, ¡es normal! porque les gusta el equipo», comentó.

En lo que va de temporada, Bonsu ha jugado 16 encuentros en los que registra cuatro goles anotados y una asistencia en 1.004 minutos. Desde su llegada a los «avileños», en la campaña 2020, el atacante ha disputado 76 choques en total entre el torneo local y la Copa Libertadores con 16 tantos convertidos y 11 pases a gol repartidos en 4.957 minutos de acción.

