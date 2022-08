Entornointeligente.com /

CARACAS.- El cantante venezolano, Oscar D’León, invitó a los caraqueños amantes de la salsa al concierto «La Leyenda», el 16 y 17 de septiembre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, el cual contará con la participación de la Orquesta Simón Bolívar, bajo la batuta de Christian Vásquez .

«El concepto del concierto es más o menos como cuatro horas con la Sinfónica (…) mi trombonista que es el arreglista de la orquesta, fue el que pasó los arreglos a la Sínfónica, pero yo llegaré a chequear, porque todo está bajo mi supervisión (…) hay repertorio bastante para que usted exija su tema», expresó.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio , el artista consideró que sigue siendo el mismo desde sus inicios, ofreciendo buena música al público salsero durante estos 50 años en la industria y el conocimiento de los instrumentos.

«Lo único que ha cambiado es la sapiencia, pero sigo siendo el mismo. Cuando tuve aquella decadencia por motivos que no vienen al caso, de ahí para adelante tomé mi camino como tiene que ser y siempre he sido. No podemos dejar de pensar que el éxito hace daño a los artistas; a mí me hizo daño en un momento dado, porque sucede una metamorfosis en la mente. Afortunadamente ya las erradiqué de mi vida y estoy tranquilo», dijo.

D’León recordó una anécdota ocurrida mientras se trasladaba en avión a una gira en Europa, donde le partieron el bajo que llevaban para el concierto; pero afortunadamente pudieron resolver.

Jean Carlos González/ Unión Radio

Christian Vásquez dirigirá la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en el concierto «Oscar D’ León, La Leyenda»: Los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre de 2022, el aplaudido director tomará la batuta frente a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para la… https://t.co/3M7Va6okKi pic.twitter.com/aOLUVqwoBn

— medios5150 (@medios5150) July 26, 2022

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com