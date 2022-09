Os vizinhos e comerciantes da Misericórdia, em Lisboa, vão juntar-se para debater como tornar o centro da cidade mais verde

Entornointeligente.com /

O projecto Superbairro Por Um Dia, que está a ser construído pela associação Lisboa Possível em parceria com a Zero e a Junta de Freguesia da Misericórdia, vai arrancar com um encontro de vizinhos, comerciantes e associações para uma conversa sobre como podem criar um Superbairro na freguesia. Será nesta quinta-feira, dia 22 de Setembro, entre as 18h e as 20h. Ao contrário do que o PÚBLICO noticiou , o conceito das superilhas , áreas constituídas por nove quarteirões onde a circulação de automóveis é limitada às ruas principais, devolvendo as ruas interiores aos peões, não será já implementada nesta sexta-feira, dia 23 como planeado.

Apesar da confirmação da Junta de Freguesia da Misericórdia em implementar o primeiro Superbairro no dia 23 de Setembro, a associação Lisboa Possível afirma que a Câmara de Lisboa recusou a data porque o evento não iria ocorrer durante a celebração da Semana Europeia da Mobilidade (SEM), que teve início na sexta-feira passada e dura até esta quinta-feira.

As associações Lisboa Possível e a Zero solicitaram ao município que o evento se realizasse no último dia da SEM, que assinala o Dia Europeu Sem Carros. A Câmara Municipal de Lisboa aceitou a proposta, mas com morosidade, acusa Ksenia Ashrafullina, uma das responsáveis pelo movimento Lisboa Possível, o que atrasou a preparação do projecto para que pudesse ter sido implementado na data definida.

Como continuam a aguardar a autorização da Polícia Municipal para que possam fechar o acesso à rua da Praça das Flores e as estradas envolventes, a associação decidiu convocar, como alternativa, um encontro com os vizinhos e os comerciantes da freguesia da Misericórdia para que juntos possam descobrir como caminhar, brincar e pedalar nestas zonas do centro da cidade e implementar a utopia que Jan Kamensky imaginou para Lisboa. Este dia vai contar com um concerto e jogos criados pelas duas associações.

O conceito Superbairro Por Um Dia, uma zona sem tráfego onde as pessoas podem estender a vida para a rua, os comerciantes podem ocupar os passeios e os artistas podem partilhar a sua arte, vai decorrer à volta da Praça das Flores, abrindo sete locais exclusivamente para as pessoas, sendo estes, para além da praça, a Rua da Palmeira, a Travessa de São José, Travessa da Palmeira, Rua Marcos de Portugal, Rua Manuel Bernardes e Rua Nova da Piedade (após a Travessa de São José).

A escolha das associações baseia-se no potencial para se criar um percurso contínuo entre a Praça das Flores e o Príncipe Real e no grande número de moradores nesta zona. Para já, a nova data para a realização do evento, determinada pela Junta de Freguesia da Misericórdia, a Lisboa Possível e a Zero, será dia 29 de Outubro. No entanto, ainda aguardam pela confirmação da CML e da Polícia Municipal.

