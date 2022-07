Os títulos do DN desta sexta-feira

Entornointeligente.com /

A decisão do Banco Central Europeu de subir a taxa de referência faz manchete do DN desta sexta-feira. Juros sobem 0,50 pontos. BCE promete proteger os fracos mas alemães já criam problemas é o título.

Créditos à habitação vão ficar mais caros, depois da primeira subida de juros em 11 anos, no dobro do valor que se previa. Lagarde lembra que «todos os países do euro são elegíveis» para apoios, se precisarem, mas têm de cumprir «todas as condições». Problemas de dívida e produtividade deixam Portugal em risco.

Na foto, entrevista DN/TSF ao deputado do PSD André Coelho Lima: «Talvez tenhamos ido demasiado longe ao acabar com os debates quinzenais».

Subscrever Destaque ainda para a nova lei dos estrangeiros, aprovada no Parlamento: Cidadãos da CPLP e quem procura trabalho têm entrada facilitada.

E para: Música para salvar a Terra. «Alguns dos meus heróis não me falam há dois anos porque lhes pedi para virem ao festival», conta Nuno Bettencourt

Outros títulos Inovação ambiental. Cascais vai transformar lixo de casa em energia

Prémio. Afonso Bandeira é o melhor investigador português de matemática

Lisboa. O jardim com nome do maior florista do país e o novo rooftop que anima o antigo Entreposto

Itália força eleições. Após Draghi, ganha força centro-direita de Meloni

De CR7 a Lewandowski. Os trintões mais caros no mercado do futebol

