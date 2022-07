Os títulos do DN desta sexta-feira

Entornointeligente.com /

O grande destaque visual desta primeira página de sexta-feira vai para o próprio Diário de Notícias . Isto porque: O arquivo DN é Tesouro Nacional.

Decisão do Conselho de Ministros abrange todo o património arquivístico desde a fundação do Diário de Notícias, em 1864, até 2003. Nesta edição, leia o testemunho do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

Para ler também é a entrevista DN-TSF ao presidente da Proteção Civil, Duarte da Costa: «Tolerância zero ao perigo de vida nos incêndios» , diz o brigadeiro-general.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Com ondas de calor e seca a aumentar o risco de fogos, comandante nacional garante ação e prevenção e afirma que «não podemos arriscar baixas mortais».

Ainda duas mais notícias se destacam:

Ordem cria especialidade de urgência. «Vai ajudar a melhor organização», dizem os médicos

Bruxelas. Consumo e investimento enfraquecem em 2023. Retoma portuguesa ameaçada

Outros títulos Lisboa e Madrid. Aliança para sinergias na inovação e cultura

Política. PS em alta pressão com fim dos debates mensais

Sondagem. Mais NATO, sim, mas urgente é cortar dívida

Banca. Novos empréstimos à habitação com maior crescimento desde 2017, no ano passado

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com