Os títulos do DN desta quarta-feira

O problema do policiamento na capital faz manchete do DN esta quarta-feira: Plano para reorganizar PSP em Lisboa está há oito anos na gaveta.

Costa e Passos, o primeiro a liderar Lisboa e o segundo o governo, chegaram a acordo em 2014 para reestruturação que ia pôr mais 300 polícias a patrulhar as ruas. O plano nunca saiu do papel. Em oito anos, 14 esquadras fecharam e não abriu nenhuma das previstas. Atuais responsáveis da PSP, da câmara e do governo não dizem por que nada avançou ou se há alternativa em estudo.

O destaque fotográfico vai para a Liga dos Campeões. Benfica no play-off da Champions com Diogo Gonçalves a brilhar.

Subscrever Sublinha-se ainda a notícia: Há pelo menos três décadas que Portugal não dependia tanto de importações – e está a usar novos fornecedores.

Guerra provoca corrida a produtos vindos de Angola, Brasil e Espanha. Até o Congo e Trindade e Tobago já nos vendem combustíveis.

Outros títulos Contas de eletricidade. Governo obriga Endesa a mudar fatura ou então não paga

Henipavírus. Novo vírus que surgiu na China é de um tipo que nunca chegou ao ocidente, diz infecciologista

EUA. Buscas a casa de Trump põem Justiça na mira dos republicanos

Entrevista a Francisco Guerreiro. «Extrema-direita quer destruir a União Europeia», diz eurodeputado ex-PAN

Questionário Proust a Bárbara Tinoco: «O dom da natureza que gostava de ter? Ser mãe»

