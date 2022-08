Os títulos de primeira página do DN desta sexta-feira

Entornointeligente.com /

«Dois mil médicos de urgências já apresentaram escusa de responsabilidades» . Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Sem condições mínimas, profissionais cumprem turnos para não prejudicar os doentes, mas denunciam a falta de meios nos serviços e os consequentes riscos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem sobre as Salinas do Samouco. «A única salina ativa no Tejo mantém viva a tradição desde o século XIII».

Outros temas: – Ex-secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto: «Estamos muito longe da solução diplomática para a guerra na Europa».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever – Indústria. Depois de explosão das exportações, têxteis já se preparam para o pesadelo que aí vem.

– Ucrânia. Carvão e petróleo já foram, agora UE pode travar turistas russos. Mas nem todos concordam.

Esta sexta-feira, grátis com o DN, tem também mais uma edição da revista Evasões.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com