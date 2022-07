Os seus heróis? «Nelson Mandela e todos os que sobrevivem com o salário mínimo»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

A gratidão, porque ela só mora no coração de seres generosos.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Lealdade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Lealdade.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A partilha das suas e das minhas vulnerabilidades.

O seu principal defeito?

1 metro e 70 centímetros (defeito de fabrico).

A sua ocupação preferida?

Contribuir para a felicidade dos invejosos.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

A ausência de qualquer preocupação com perfeição ou sequer felicidade.

Um desgosto?

Não ter corrido a Volta a Portugal em bicicleta. Mas estou a fazer algo muito semelhante…

O que é que gostaria de ser?

Melhor advogado.

Em que país gostaria de viver?

Neste «cantinho à beira-mar plantado», com mais autoexigência e menos comentadores de futebol.

A cor preferida?

Azul, o do FCP

A flor de que gosta?

«Flor de Benguela», faixa 2 do meu CD Fado de Lei.

O pássaro que prefere?

O mais indefeso frente aos passarões.

O autor preferido em prosa?

Wally Lamb .

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa, Mary Oliver, Jacques Prévert e muitos outros.

O seu herói da ficção?

Ulisses.

Heroínas favoritas na ficção?

As personagens femininas de Marguerite Yourcenar ou, por razões inversas, as de Philip Roth.

Os heróis da vida real?

Nelson Mandela e todos os que sobrevivem com o salário mínimo nacional.

As heroínas históricas?

As mulheres injustamente esquecidas de muitos heróis históricos.

Os pintores preferidos?

Miguel Ângelo, William Turner , Paula Rego.

Compositores preferidos?

Mozart, Richard Strauss, Peter Gabriel.

Os seus nomes preferidos?

Lúcia, Matias, Olívia.

O que detesta acima de tudo?

A chico-espertice.

A personagem histórica que mais despreza?

Todo o pensador que inspirou um tirano (Aleksandr Dugin, no caso de Putin).

O feito militar que mais admira?

A resistência e vitória de Atenas sobre os exércitos persas de Xerxes.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Melhor ouvido musical.

Como gostaria de morrer?

Súbita e alegremente.

Estado de espírito atual?

Preocupado com a insegurança do mundo e, principalmente, com a dos homens que o governam.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

As certezas e a arrogância dos jovens (nem todos).

A sua divisa?

Aprender, aprender sempre!

