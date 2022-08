Os seis momentos que marcam meio ano de guerra na Ucrânia

Entornointeligente.com /

Em directo. Siga os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam a guerra Especial: Guerra na Ucrânia «O primeiro dia de guerra foi verdadeiramente um choque», reconhece Sandra Fernandes, especialista em Ciência Política e Relações Internacionais. «O que achávamos que era impossível, aconteceu», diz a professora que acordou em sobressalto, na madrugada de 24 de Fevereiro, com um telefonema de um canal televisivo a pedir-lhe um comentário sobre a recente invasão.

Desde as estradas com filas de carros a tentarem deixar a Ucrânia, até ao massacre de Bucha, houve vários momentos que chocaram o mundo ao longo dos últimos seis meses de guerra . Mas foram, sobretudo, acontecimentos diplomáticos que Sandra Fernandes destacou.

O Dia da Vitória, celebrado em Moscovo a 9 de Maio com paradas militares imponentes na Praça Vermelha, foi um dos mais angustiantes para a investigadora. Pairava a ameaça de um ataque, possivelmente nuclear, ao ocidente. A visita de António Guterres a Moscovo e Kiev é designada como «humilhante» para a diplomacia das Nações Unidas. A reunião de Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan no Irão realça as alianças emergentes com países não alinhados com os Estados Unidos. Por outro lado, a reunião dos chefes de Estados da União Europeia a 11 de Março, quando foi definida uma estratégia de sanções, reforçou perante o mundo a união europeia.

