O arranque do novo ano político trará não apenas a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) – o primeiro a ter exclusivamente a assinatura de Fernando Medina enquanto ministro das Finanças –, mas também o conjunto de medidas de poupança e eficiência energética e os prometidos pacotes de apoio a famílias e empresas, o que colocará pelo menos quatro ministros em evidência nas semanas até à entrega da proposta de contas públicas para 2023, a 10 de Outubro.

