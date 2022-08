Os povos indígenas e a formação da sociedade colonial no Brasil

Entornointeligente.com /

O litoral atlântico da América do Sul era habitado, em 1500, por três a cinco milhões de pessoas. Eram povos semi-sedentários, de diversas etnias, línguas e culturas, que praticavam a agricultura, a recoleção e a caça. Possuíam um conhecimento profundo das terras onde há muito viviam e estavam a elas ligados de uma forma intensa, bem diferente da relação de posse que era corrente na Europa. Embora não utilizassem a escrita, tinham formas de preservação da sua memória coletiva, relacionando-se uns com os outros através da circulação de pessoas, do comércio e da guerra.

