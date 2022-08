Os portugueses esquecidos da Cidade Imperial

Entornointeligente.com /

Quando pensamos na história de Petrópolis, são geralmente os imigrantes alemães que vêm à memória. «Os primeiros colonos, todos imigrantes alemães que para cá vieram com o objectivo de trabalhar inicialmente na construção da estrada, erguiam suas moradas, plantavam suas hortas e davam existência real a Petrópolis», descreve Lilia Schwartz em As Barbas do Imperador. «Os navios continuavam chegando da Europa, as famílias crescendo e em 1859 a população alemã compunha-se de 3300 pessoas.»

