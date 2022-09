Os Obama regressaram à Casa Branca para revelar os seus retratos oficiais

Entornointeligente.com /

Barack e Michelle Obama regressaram esta quarta-feira à Casa Branca para a apresentação dos seus retratos oficiais, cerca de cinco anos depois de terem deixado a residência presidencial norte-americana. A cerimónia foi retomada 10 anos depois de Barack Obama ter revelado os retratos de George W. e Linda Bush, em Maio de 2012 – Donald Trump não organizou a cerimónia nos seus anos de Presidência.

«Barack e Michelle, bem-vindos a casa», começou por dizer o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que cumpriu oito anos como vice-presidente durante a governação de Barack Obama.

O discurso introdutório de Biden foi, como seria de esperar, caloroso, com elogios aos feitos alcançados e às vontades não realizadas da Administração Obama durante os dois mandatos. E não faltaram momentos de amizade e intimidade sublinhada pelo actual líder norte-americano.

«Imagino que talvez tenham existido relações como esta entre Presidente e vice-presidente, mas não me lembro de nenhuma», disse Biden. Barack Obama retribuiu a simpatia.

«Alguém disse um dia que se estás à procura de um amigo em Washington, deves arranjar um cão. A nossa família teve a sorte de ter dois cães maravilhosos. Mas tive ainda a sorte de ter a possibilidade de passar oito anos a trabalhar dia e noite com um homem que se tornou um verdadeiro companheiro e amigo», disse o 44.º Presidente norte-americano, já depois de revelados os retratos.

Foto Os retratos de Barack Obama, pintado por Robert McCurdy, e de Michelle Obama, pintado por Sharon Sprung REUTERS/Evelyn Hockstein Os retratos apresentados esta quarta-feira são diferentes dos que foram apresentados em 2018 na Galeria Nacional de Retratos do Museu Smithsonian. Na altura, Barack e Michelle Obama escolheram Kehinde Wiley e Amy Sherald, dois artistas conhecidos pelo seu trabalho a retratar pessoas negras.

Desta vez, Sharon Sprung e Robert McCurdy foram os artistas incumbidos da tarefa de pintar o primeiro casal presidencial negro na história dos Estados Unidos para os quadros que assinalarão a passagem de Barack e Michelle Obama pela Casa Branca.

«Era importante encontrar as pessoas certas para pintá-los», referiu o antigo Presidente, que elogiou a forma como Sprung retratou «tudo o que admira» em Michelle e o trabalho hiper-realista de McCurdy.

Foto O retrato oficial de Barack Obama pintado por Robert McCurdy REUTERS/Evelyn Hockstein «O que adoro sobre o trabalho de Robert McCurdy é que pinta as pessoas exactamente como são», disse. «Recusou o meu pedido para fazer as minhas orelhas mais pequenas e também me conseguiu tirar da cabeça a ideia de não usar um fato de banho», brincou o antigo Presidente, que pincelou o discurso com vários momentos de descontracção.

Na sua intervenção, Michelle Obama sublinhou que Sharon Sprung se junta a «um pequeno, mas poderoso grupo de mulheres que pintaram um retrato oficial para a Casa Branca» e olhou para os oito anos na residência oficial de uma perspectiva diferente.

Foto O retrato de Michelle Obama pintado por Sharon Sprung REUTERS/Evelyn Hockstein «As nossas filhas viveram mais tempo nesta casa que em qualquer outro sítio. É um sítio especial porque criámos as nossas meninas aqui», observou a antiga primeira-dama. Num discurso em que, à semelhança do marido, sublinhou a importância da Presidência de Obama para que as gerações mais novas de minorias vejam o que podem alcançar, Michelle Obama deixou um toque à Administração Trump, que não recebeu o casal em Washington D.C..

«Tradições como esta importam. Não só por nós, que estivemos nestes cargos, mas para todos os que participam e vêem a nossa democracia. As pessoas fazem-se ouvir com o seu voto. Temos uma tomada de posse para garantir uma transição de poder pacífica. Os que têm a sorte de servir enquanto podem, enquanto as pessoas escolhem ter-nos aqui. E quando o nosso tempo acaba, seguimos em frente e tudo o que resta neste local abençoado são os nossos bons esforços e estes retratos», disse.

