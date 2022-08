Os ministros defendem o país, não o PS

Entornointeligente.com /

Não bastava a contratação do jornalista Sérgio Figueiredo pelo ministério de Fernando Medina para acentuar a sensação de que o Governo está cada vez mais embrulhado no enlevo do poder absoluto da sua maioria. Agora, foi a vez de a ministra da Agricultura produzir uma inacreditável declaração que prova de uma assentada duas tentações perigosas e, por isso, inaceitáveis: que há membros do Governo que se julgam no direito de viver acima da crítica e do escrutínio; e que se sentem mais próximos da defesa do partido que lhes garante a carreira do que em proteger o interesse geral do país que juraram cumprir.

