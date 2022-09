«Os meus heróis da vida real são Jesus Cristo e todos os que o querem imitar»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

As virtudes universais.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Subscrever A inteligência.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Também a inteligência, que é uma qualidade conjugada no feminino.

O que aprecia mais nos seus amigos?

O bom da amizade é o dom da amizade.

O seu principal defeito?

A impaciência.

A sua ocupação preferida?

Correr.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Poder estar em família. Dito doutra forma, a felicidade que resulta do que construímos.

Um desgosto?

Ter perdido o meu pai.

O que é que gostaria de ser?

Feliz, e se não estou lá, estou a caminho…

Em que país gostaria de viver?

Portugal. Cada vez mais convicto disso mesmo.

A cor preferida?

A cor Azul, «O céu do mundo, uma luz para nos salvar».

A flor de que gosta?

A flor da esteva.

O pássaro que prefere?

O canto do rouxinol. Mas ultimamente ouço mais o pássaro do Twitter.

O autor preferido em prosa?

Jorge Luis Borges. Tão argentino que valorizou as raízes portuguesas para não parecer espanhol.

Poetas preferidos?

Shakespeare, Goethe, Camões, Pessoa e mais recentemente Amalia Bautista: «No fundo, são muito poucas as palavras que nos doem de verdade, e muito poucas as que conseguem alegrar a alma.

E são também muito poucas as pessoas que nos comovem o coração, e menos ainda as que o comovem muito tempo. No fundo, são pouquíssimas as coisas que importam de verdade na vida: poder amar alguém e que nos amem, nunca morrer depois dos nossos filhos.»

O seu herói da ficção?

O Conde Rostov, a.k.a. «Um Gentleman em Moscovo».

Heroínas favoritas na ficção?

Úrsula Iguarán, matriarca de Macondo, que era suposto ser um patriarcado.

Os heróis da vida real?

Jesus Cristo. E todos os que o querem imitar.

As heroínas históricas?

Todas as mulheres, que pelo seu trabalho, esforço e coragem querem deixar os seus filhos num mundo melhor.

Os pintores preferidos?

Os impressionistas e os pós-impressionistas. De Portugal Amadeo e Paula Rego.

Compositores preferidos?

Bach e a uma longa distância os outros que passam nas minhas playlists.

Os seus nomes preferidos?

Maria e Pedro.

O que detesta acima de tudo?

A cobardia.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler, Estaline, Mao, Pol Pot. Todos os ditadores do século XX que transformaram e reduziram a perda de vidas humanas a uma estatística.

O feito militar que mais admira?

Batalha das Termópilas. O dia em que começou a Europa.

O dom da natureza que gostaria de ter?

O mesmo com que a natureza brindou a rainha Isabel.

Como gostaria de morrer?

Citando um génio do humor português, que queria ter como epitáfio: «Aqui jaz Raul Solnado, mas muito contra a sua vontade».

Estado de espírito atual?

Sereníssimo.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que derivam da condição humana.

A sua divisa?

Não cometer os sete pecados sociais de Gandhi: Política sem princípios; riqueza sem trabalho: prazer sem consciência; conhecimento sem caráter; comércio sem moral; ciência sem humanidade; religião sem sacrifício.

