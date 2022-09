Os mais novos e a mania dos reis e das rainhas

Entornointeligente.com /

A história começa com a decisão do João: «— Agora, eu sou o rei deste reino! (…) Prometam obedecer-me e eu deixo-vos brincar no meu reino.» E, sem mais nem menos, o rapaz tornou-se o rei do parque infantil.

Vaidoso e fingido, não convenceu a Leonor, que resolve então declarar: «— Esta parte do recreio agora é minha! (…) Jurem que vão seguir as minhas regras.» E, sem mais nem menos, a menina tornou-se «uma poderosa rainha», mas dissimulada e impaciente.

Ficou o parque dividido em dois reinos: o dos escorregas e o dos baloiços. Mas cada um dos reis tudo fez para continuar a conquistar terreno, numa disputa sem fim.

Os outros miúdos cansaram-se e abandonaram os monarcas não eleitos. E a vida da realeza perdeu interesse: «O rei João e a rainha Leonor dominaram o recreio inteiro, até não haver mais nada para conquistar… nem amigos para brincar.»

Foto «Este reino é meu!» — gritou o João Joseph Kuefler Um livro do também autor de No Fundo do Lago e de A Escavadora e a Flor . Sobre Os Donos do Recreio , publicado nos EUA em 2017 e que diverte com um assunto sério, Joseph Kuefler disse em entrevista ao site Mile High Reading (Janeiro de 2018): «Eu sabia que queria criar um livro que usasse humor e piadas físicas. Ao mesmo tempo, como muitas pessoas, eu estava a tentar processar muito do que acontecia pelo mundo — da política global às questões da minha própria vida. De alguma forma, aquela vontade de contar uma história engraçada transformou-se em algo com um subtexto um pouco mais pesado.»

Referindo-se à eleição de Donald Trump como Presidente dos EUA, em 2016, recorda: «Comecei o livro muito antes de os resultados das eleições parecerem a possibilidade mais remota. O livro assumiu um significado um pouco mais pungente para mim, mas não era essa a intenção.»

O autor conta um pouco do seu processo criativo dizendo que estes três seus livros têm em comum um episódio inicial de tensão: «Um menino que descobre que o lago não tem fundo, um menino que decide reivindicar o recreio como seu e uma escavadora que avança sobre a natureza.» A partir daí, trabalha «no conceito para construir e resolver a tensão».

Compara o processo ao de «esculpir mármore». Especifica: » Vamos esculpindo algo para descobrir a escultura que esteve escondida ali dentro o tempo todo .»

Começa por desenhar miniaturas pequenas e grosseiras e vai refazendo e refinando, «até não odiar o que estou a ver». Nunca está realmente satisfeito com o seu trabalho. «Há sempre algo que eu poderia ter feito melhor ou uma ideia que nunca consegui executar correctamente. Mas é preciso enviar o trabalho e seguir em frente.» Por isso, conclui: » Os prazos são uma óptima ferramenta para combater as tendências obsessivas .»

Foto «Não é nada! — gritou a rainha Leonor — É tudo meu!» Joseph Kuefler O ilustrador e designer quer que os leitores saibam que «fazer livros ilustrados é difícil… muito difícil, cada livro é uma luta». Até desenvolveu uma fórmula para prever quantas vezes vai chorar durante cada projecto, chama-lhe a «fórmula das lágrimas». E descreve: «Conte o número de páginas de um projecto e divida por dez. Para Os Donos do Recreio , seria 48. Isso é 4,8 vezes. Claro que é preciso arredondar. Então, cinco vezes.» Ou seja, o autor terá chorado cinco vezes para criar este livro.

Quando fala desta «fórmula» aos alunos das escolas que visita, eles riem-se. «Mas é a verdade. Fazer arte é difícil. É muito difícil quando você aspira a criar um trabalho da mais alta qualidade (algo que ainda não consegui fazer).»

Voltando à história, os monarcas João e Leonor assinaram um documento a que deram o título «Importante Projecto de Desculpas». Aí se podem encontrar directivas como «retirar as fronteiras invisíveis» ou «não são autorizadas bandeiras». Também se incluem algumas tarefas e atitudes. Escolhemos estas: «ser uma pessoa melhor», «criar uma democracia» e «desconfiar de futuros governantes» .

Ainda que João e Leonor abdicassem dos seus reinos e o parque voltasse a ser um lugar feliz, uma dupla parecia estar a preparar-se para se declarar dona do recreio, Augusta e o Dom Cão Farrusco III. Um final temporariamente feliz. (Qualquer semelhança com a actualidade é pura coincidência.)

Os Donos do Recreio Os Donos do Recreio

Texto e ilustração: Joseph Kuefler

Tradução: Teresa Mouzinho

Paginação: Pedro Lopes

Edição: Bizâncio

48 págs., 14€

