Entornointeligente.com /

Um dos sinais mais evidentes de que os leitores se interessam pelo jornal que escolheram como seu é a circunstância de não se esquecerem das promessas que lhes são feitas. Uma delas, cumprida , prendia-se com o fim das colaborações dos colunistas que também eram políticos no activo; outra, com a publicação repetida de cartas enviadas ao director ; a que hoje aqui nos traz diz respeito às gralhas e erros.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com