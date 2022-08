Os hipertensos podem ficar descansados durante o verão?

Entornointeligente.com /

Quem tem hipertensão precisa de cuidados redobrados nos dias quentes de verão, para evitar complicações cardiovasculares. É fundamental a avaliação médica para ajustar a medicação e adotar um plano preventivo.

As ondas de calor podem ocorrer em qualquer altura do ano, sendo mais frequentes no verão.

Nos dias quentes, em que as temperaturas estão acima dos 30 graus, as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, em que se incluem as hipertensas, devem ter cuidados redobrados de forma a gerir a hipertensão e a evitar possíveis complicações.

A hipertensão arterial é uma doença crónica e é o principal fator de risco para o desenvolvimento de complicações cardiovasculares graves, como o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Sabe-se que mais de 40% da população portuguesa sofre de hipertensão arterial -44,4% dos homens e 40,2% das mulheres – dados revelados pelo estudo PHYSA (Portuguese HYpertension and SAlt Study), desenvolvido em 2011 e 2012 pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão.

Estes dados são preocupantes porque as doenças do foro cardiovascular continuam a ser a principal causa de mortalidade em Portugal. Segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, os acidentes vasculares cerebrais foram a causa do maior número de óbitos em 2019, representando 9,8% da mortalidade.

Vários fatores influenciam o controlo de tensão arterial, tais como o consumo de sal, a obesidade, o álcool, o sedentarismo, a falta do sono, possíveis fatores de stress e a temperatura ambiente, entre outros. Existem estudos que demonstram a influência sazonal no controlo da tensão e que as alterações na temperatura ambiente podem provocar uma subida ou uma descida da tensão arterial.

Por exemplo, no verão, com temperaturas elevadas, pode existir uma diminuição dos valores da tensão arterial diurna assintomática ou com sintomas como tonturas, dor de cabeça e mal-estar, enquanto à noite pode verificar-se o fenómeno inverso, com o aumento da tensão arterial. Se no verão há um aumento durante a noite não será motivado pela temperatura, mas sim por um estado de desconforto físico e pela má qualidade do sono em resultado das condições atmosféricas do período estival.

A variação sazonal da tensão arterial, principalmente em populações mais vulneráveis, como é o caso das pessoas idosas, está associada ao aumento da incidência de problemas cardiovasculares.

A supressão do excesso de alterações sazonais da tensão arterial contribui para a prevenção de eventos cardiovasculares. Daí a importância da medição regular da tensão arterial em consultório médico, em casa e na farmácia. É fundamental a avaliação do doente hipertenso pelo médico antes das mudanças sazonais, de forma a ajustar a sua medicação e a elaborar um plano preventivo adequado.

O doente hipertenso deve ter especial atenção e avaliar a sua tensão arterial se tiver sintomas como tonturas, visão turva, dor de cabeça, sensação de desmaio ou perda excessiva de líquidos do organismo no caso de vómitos ou diarreia.

Que cuidados deve ter um doente hipertenso, em particular nos meses mais quentes, de forma a não pôr em causa umas férias descansadas, aproveitando o tempo para «recarregar as baterias» e melhorar o seu desempenho?

Seguem alguns conselhos simples e fáceis de seguir. Em primeiro lugar, manter uma alimentação equilibrada, pobre em gorduras e rica em legumes e frutas. Segundo, reduzir a utilização do sal, na confeção dos alimentos, dando preferência à utilização da salicórnia, uma planta com propriedades antioxidantes e ótimo substituto de sal convencional. Depois, evitar o excesso de álcool e não fumar, reforçando a hidratação, bebendo cerca de 1.5 a 2 litros de água por dia. O calor e a humidade causam uma perda mais acentuada de água e sais minerais, através da transpiração e da respiração, perda essa que tem de ser reposta. Fundamental também é evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente entre as 11 horas e as 17 horas, usando roupa larga que cubra a maior parte do corpo (preferencialmente de algodão) e chapéu. Finalmente, devemos evitar locais de elevada poluição do ar e procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados, de forma a evitar mudanças rápidas de temperatura ambiente;

Mesmo nas férias, deve-se manter o controlo adequado da tensão arterial. Uma reavaliação médica durante o período de férias pode implicar a necessidade, ou não, de alterar a dosagem ou o grupo dos medicamentos prescritos, particularmente na presença de sintomas e nos doentes com tensão máxima, mesmo se assintomáticos.

Apostar em medidas adequadas de vigilância e de cuidados, associadas à toma rigorosa da medicação ajustada e personalizada para cada doente, é uma condição essencial não só para um verão descansado, mas para uma vida longa e sem problemas.

Coordenadora da Unidade de Hipertensão Arterial do Hospital CUF Descobertas

