Os escritórios do Avila Spaces têm paredes de vidro dentro de um shopping

Entornointeligente.com /

É em Lisboa, no shopping Atrium Saldanha, que se encontra o espaço de coworking e escritórios Avila Spaces . No espaço com 670 metros quadrados «não falta fruta fresca, café e chá todos os dias » — nem cerveja de pressão, » para aqueles momentos de convívio», lê-se, na descrição do projecto Living Offices. O local de trabalho tem uma zona silenciosa, para quem precisa de se focar, duas salas de reunião, um auditório e escritórios para negócios e trabalhadores que procuram um espaço e ali encontram um «escritório mobilado e equipado, com os custos de electricidade, internet e limpeza incluídos».

A transparência do espaço é constante, devido às paredes de vidro. No entanto, para ocasiões mais privadas, basta correr uma cortina. Para que exista mais conexão entre os clientes foi desenvolvida uma aplicação, a Avila Connect , que permite marcar salas de reuniões e receber notificações a qualquer momento. O espaço pode receber 140 pessoas.

Este é o nono episódio da quinta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para «mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas». A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios «bons» para trabalhar. Sabe mais sobre este escritório no site do projecto.

Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques Avila Spaces ©André Henriques

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com