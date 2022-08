«Os erros podem e vão acontecer. Mas dificilmente há aprendizagem sem erros»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Deveria ser a minha família, amigos ou pessoas que trabalham comigo a responder a esta questão 🙂 Mas o que mais valorizo do ponto de vista profissional, é que estou sempre pronto a aceitar um desafio, sou incrivelmente teimoso e não desisto facilmente.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Para mim, as melhores qualidades são a honestidade, curiosidade, inteligência, diligência, resistência, espírito de equipa. Se só puder escolher uma, será sempre a honestidade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A mesma que em cima, não há diferença.

O que mais aprecia nos seus amigos?

Ter sempre o seu apoio, independentemente do que acontece na vida.

O seu principal defeito?

Obsessão pelo meu trabalho e pelo meu sonho profissional de transformar verdadeiramente o mundo da gestão de dados.

A sua ocupação favorita?

Estar com a minha mulher: adoramos viajar e visitar novos sítios. Sou também um grande amante de comida (gosto de experimentar novos sabores, sobretudo doces). E gosto de ler livros de fantasia e de jogar video games.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Esta é fácil – desligado, com a minha mulher, sol, oceano, brisa leve…

Um desgosto?

OMG!!! Toda a última temporada de Game of Thrones . Principalmente o último episódio. O que é que fizeram a Daenerys? Ao John??? Partiram-me o coração.

O que é que gostaria de ser?

Bem… essa é uma pergunta muito boa… Estou muito contente com quem sou :))) Acho que, neste momento, estou exatamente onde gostaria de estar.

Em que país gostaria de viver?

Gosto de como eu e a minha mulher vivemos atualmente, em lugares diferentes. Não sou um grande fã de viagens frequentes, uma semana de viagem aos EUA não é para mim. Gosto de estar num lugar pelo menos durante algumas semanas, idealmente meses, antes de nos mudarmos para outro local. Também, de uma perspetiva profissional, quero estar perto das pessoas da MANTA. Gosto de estar por perto, ter a oportunidade de os conhecer, falar com eles e aprender com eles. Dito isto, a minha casa é e será checa, é onde estão as minhas raízes e onde me vejo a viver a longo prazo.

A cor preferida?

Definitivamente rosa-claro. Gosto de provocar um pouco. A maioria das pessoas não a associa a uma cor para homem e não sabe que o rosa historicamente era uma opção neutra em termos de género.

A flor de que gosta?

Definitivamente Alocasia Stingray , parece-se com o Manta Ray.

O pássaro que prefere?

Fénix! A fénix simboliza a chama eterna, que pode significar fé, vontade ou paixão na vida. Independentemente do número de vezes que retrocede, a fénix lembra o fogo e os meios para sarar e recomeçar. Isso é muito poderoso. Encontram-se histórias sobre a fénix em quase todas as culturas – Egipto antigo, Pérsia, Grécia, Roma… Harry Potter :)) Além disso, é uma criatura muito interessante!

O autor preferido em prosa?

O meu livro preferido é Neverwhere , de Neil Gaiman. Esse livro é tão incrivelmente cativante que quase faz do Neil o meu autor preferido. Quase, porque ninguém consegue bater o Terry Pratchett e como ele foi sempre capaz de me animar e de tornar qualquer dia melhor. E há mais um autor que eu (quase) venero – Jan Kulhánek. Ele é um escritor checo de vários pulp books , mas há algo nele e na sua literatura que me fascina.

Poetas preferidos?

Há vários poetas checos próximos do meu coração, mas nenhum deles é conhecido fora do meu país natal. De autores mais conhecidos, gosto de Bob Dylan 🙂 e Edgar Alan Poe ( Eldorado e A Dream Within A Dream são os meus favoritos, também têm excelentes traduções para a língua checa).

O seu herói de ficção?

Gosto muito do Batman, por ser uma pessoa normal sem poderes mágicos, mas é capaz de usar o seu cérebro e tecnologia para se tornar igual, ou mesmo superior, aos super-heróis ou vilões. Mas o meu herói de ficção preferido é o Indiana Jones. Vida de aventura, inteligente, divertido, carismático e que persegue os seus sonhos.

Heroínas favoritas na ficção?

A Wonder Woman. Admiro a sua coragem e a sua força e, ao mesmo tempo, amável, sincera e preocupada com os outros. Especialmente no primeiro filme de 2017, identifico-me muito com ela.

Os heróis da vida real?

Há várias pessoas reais que eu admiro muito. O meu avô é uma delas, e também os meus pais. Em muitos aspetos, eram pessoas que eu admirava quando era criança. Mas se eu tiver de escolher uma pessoa, será a minha mulher. Ela é muito corajosa de alguma forma que eu não sou, apoia-me sempre, está sempre lá e ainda além para as pessoas que ama, é apaixonada, genuína. Eu continuo a aprender com ela todos os dias.

As heroínas históricas?

Eu não tenho só um herói. A história está cheia de pessoas muito fascinantes, mas estou definitivamente muito grato a Alan Turing, Konrad Zuse e a todos os outros cientistas e investigadores esquecidos que iniciaram esta fantástica jornada dos computadores (ou foi o Charles Babbage???). Não tenho a certeza de como seria a minha vida sem a ciência da computação.

Os pintores preferidos?

Não tenho um forte vencedor. Mas provavelmente Caravaggio, puramente por uma perspetiva emocional. Sempre que vejo um dos seus quadros, sinto-me «tocado». Mas há tantos artistas fantásticos.

Compositores preferidos?

Eu gosto muito de filmes e os meus dois compositores preferidos são Ennio Morricone e Hans Zimmer.

Os seus nomes preferidos?

Honestamente, não tenho nomes específicos que prefira ou de que não goste.

O que detesta acima de tudo?

De pessoas que enganam os outros.

A personagem histórica que mais despreza?

Esta é uma questão difícil… Cada personagem histórica permitiu que a história acontecesse da forma como aconteceu e permitiu-nos estar onde estamos hoje. Claro que temos alguns que eram ética e moralmente inaceitáveis, mas todos eles nos ensinaram lições muito importantes. Desejo que todos aprendamos com essas lições. Mas sinto que por vezes esquecemos o passado e voltamos a cometer os mesmos erros repetidamente.

O feito militar que mais admira?

A Batalha de Termópilas. Mesmo que tenham perdido a batalha e todos tenham morrido. Também compreendo que a versão que conheço esteja provavelmente muito longe da realidade, mas admiro o quão corajosa e eficientemente lutaram contra um inimigo muito mais forte e o quão inteligentes foram na utilização do ambiente em seu proveito. Há algo de espetacular nesta batalha.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar. Como as aves. Significa liberdade total, sem fronteiras, sem limites. Adoro espaço e preciso muito dele e lá em cima há muito espaço livre.

Como gostaria de morrer?

O melhor seria nunca, como os vampiros. Mas não o tipo de vampiros do filme Blade , mais como Diários de Vampiros , Originais (assumindo que tenho o anel!) ou o The Twilight (dou-me bem com o brilho, por isso sou capaz de andar livremente à luz do sol). Na verdade, agora que penso nisso, os meus vampiros favoritos foram criados pelo meu querido autor Jan Kulhánek – são o oposto do tropo vampiro comum, sem fraquezas como o sol, a água benta ou o alho.

Estado de espírito atual?

Muito entusiasmo e energia. Estão a acontecer tantas coisas incríveis na MANTA, a abertura do nosso escritório em Lisboa é uma delas. Construir uma empresa é difícil, muitíssimo difícil, mas todos estes momentos são exatamente a razão pela qual faço e continuo a fazê-lo.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Construir algo novo requer uma mente aberta e coragem para caminhar em território desconhecido, experimentar, desafiar o statu quo . Os erros podem e vão acontecer. E aprendemos com eles e, idealmente, nunca os repetimos. Saúdo tal comportamento porque dificilmente há aprendizagem sem erros. O que eu não gosto é de negligência, descuido e falta de paixão. Erros vindos dessa direção não são algo que esteja disposto a tolerar.

A sua divisa?

Eu nunca tive um lema até ver a série Ted Lasso . No 8º episódio, há uma «cena de jogo de dardos» incrível que tem a ver com a frequência com que as pessoas se apressam a julgar e a fazer suposições. Nessa cena, Ted partilha a seguinte sabedoria: «Seja curioso, não julgue».

