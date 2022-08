Os cortejos, as rusgas e os desfiles que regressam após dois anos de interregno

Entornointeligente.com /

Algumas festividades que voltam a animar o país já sem as restrições impostas pela covid-19, desde 2020.

Norte No Minho, em Guimarães , terminam nesta segunda-feira as Festas Gualterianas . A tradição, que remonta a 1906 e tem por base o culto a São Gualter, regressou sem restrições após um ano limitada pelas regras sanitárias. A maior festa do concelho vimaranense iniciou no passado dia 29 de Julho e ao longo de mais de uma semana ocupou ruas e locais icónicos da cidade, com a histórica Procissão de São Gualter, uma feira de artesanato, uma exposição evocativa e um festival de folclore. O ponto alto das Gualterianas está marcado para hoje, dia 8 de Agosto, com o regresso, após dois anos de interregno, da Marcha Gualteriana, o histórico cortejo de carros alegóricos, figuras e flores iluminadas.

Em Trás-os-Montes, Bragança volta a receber, dois anos depois, a Festa da História, uma festividade que utiliza o Castelo de Bragança para recriar momentos históricos da cidade. Este ano, entre 12 e 15 de Agosto, o destaque vai para a recriação da retoma da cidade raiana aos espanhóis, com a assinatura do Tratado de Alcoutim, celebrado em 1371. Ao longo de quatro dias, a festividade acolherá música, teatro, um torneio de esgrima medieval e cortejos. Em Agosto, a capital de distrito acolhe ainda, entre os dias 18 e 22, as Festas de Bragança, cujo pináculo é a procissão em honra de Nossa Srª. Das Graças, prevista para o último dia.

Em Viana do Castelo , entre os dias 17 e 21 de Agosto, está de regresso a Romaria d’ Agonia . O evento de cariz religioso, que se realiza desde 1772, volta na sua plenitude e propõe, ao longo de cinco dias, o tradicional desfile da mordomia — que junta centenas de mulheres, com trajes de noiva, mordoma e lavradeira, e ornamentos de ouro — ; a revista de gigantones e cabeçudos, e um Cortejo Histórico/Etnográfico. O programa é antecedido pela feira do artesanato, destinada exclusivamente a artesãos do concelho, cuja inauguração teve lugar no passado dia 6 no jardim público da cidade.

Foto Festas da Romaria da Senhora da Agonia Paulo Pimenta Em Ponte da Barca , as ruas voltam a receber, entre os dias 18 e 24 de Agosto, a Romaria de São Bartolomeu. Após dois anos no digital, a maior festividade de cariz popular da localidade, cuja tradição remonta à segunda metade do século XVII, regressa ao formato presencial com celebrações religiosas, uma feira de artesanato e a abertura de tasquinhas. Uma das jóias da coroa da festividade são as rusgas, que acontecem na noite de 23 para 24, uma tradição secular que enche a vila de danças e cantares à desgarrada.

Na vila limítrofe de Ponte de Lima , as famosas Feiras Novas voltarão a encher as ruas de centenas de milhares de visitantes. Entre os dias 7 e 12 de Setembro, a vila, umas das mais antigas do país, terá arruadas, concursos e as tradicionais barracas de alimentação. O certame, cujo cartaz oficial deste ano homenageia o malogrado tocador José Cachadinha, tem o ponto alto no cortejo histórico, previsto para o dia 11, e que nesta edição será dedicado à fundadora da vila, D. Teresa.

Na lista de romarias e festividades de Verão no Alto Minho, destaca-se ainda a Romaria de S. João d’ Arga, freguesia de Caminha . Na noite de 28 para 29 de Agosto, a tradição, que nasceu da fé em S. João Baptista, convida milhares de visitantes a subirem até ao mosteiro na Serra d’ Arga, a quem é sugerida, assim chegam ao local, o contorno à capela por três vezes. Tradicionalmente, os visitantes pernoitam na zona envolvente ao mosteiro, ao som de cantares ao desafio e aconchegados pela oferta de comes e bebes.

Em Lamego , entre os dias 25 de Agosto e 9 de Setembro, regressam as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, conhecida como «A Romaria de Portugal». Aproveitando a estadia dos emigrantes, a cidade do interior tem previstos concertos, arruadas por rusgas populares, e outras iniciativas de carácter desportivo. A Majestosa Procissão do Triunfo, apogeu da festividade, acontece no dia 8 de Setembro.

Em Braga , após a celebração das Festas de S. João em Junho, decorre a Noite Branca. Entre os dias 2 e 4 de Setembro, o certame inclui concertos, performances, arte performativa e circo contemporâneo. O município, que quer ser capital europeia da cultura 2027 , espera receber mais de 700 mil visitantes ao longo dos três dias.

Centro Em Viseu , arrancou, na passada quinta-feira (dia 4), a Feira de São Mateus , a maior festividade do concelho que se prolonga ao longo de mês e meio, até 21 de Setembro. Considerada a feira franca mais antiga da Península Ibérica — este ano celebra 630 anos — , a festividade oferece um programa que inclui concertos, desfiles, uma feira de artesanato e uma mostra de produtos regionais.

Foto Marcelo na Feira de São Mateus 2022 Sul No Sul, Alcochete recebe uma das maiores festas do país. As Festas do Barrete Verde e das Salinas , associadas à tradição tauromáquica, regressam às ruas entre 12 e 16 de Agosto. São esperados centenas de milhares de visitantes à procura de um programa marcado por largadas e corridas de touros, bailes e concertos.

Foto Barrete Verde é o nome de um grupo de forcados de Alcochete Vítor Cid Madeira Entre 14 e 15 de Agosto, o Funchal anima-se com as Festas de Nossa Senhora do Monte . A tradição remonta a 1435 e invoca a santa com uma procissão no último dia. Até lá, os visitantes podem encontrar corredores de flores coloridos e animação na rua. A poncha, o bolo do caco e outras tradições madeirenses também fazem parte da festa.

Foto É da freguesia do Monte, onde são as festas, que se faz a descida em carrinhos de vime Ana Marques Maia

