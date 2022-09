Os cineastas iranianos e o cárcere

Entornointeligente.com /

Mais um nome de cineasta iraniano para fixar: Vahid Jalilvand. Para juntar a Panah Panahi ( Estrada Fora ) ou a Saeed Roustayi ( A Lei de Teerão ), cineastas que «chegaram» às salas portuguesas este ano, no preciso momento em que os seus nomes também se afirmavam internacionalmente. A ver se também nos actualizamos, espectadores portugueses, em relação a Vahid, 46 anos, com percurso iniciado no teatro, formado pela Universidade de Teerão, em 2017 premiado como melhor realizador na secção Horizontes do Festival de Veneza, por No Date, no Signature .

