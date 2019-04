Os 4 projetos que vão mudar a face do Porto

Entornointeligente.com / Há uns meses, quando uma jovem empresa tecnológica do Porto decidiu recrutar novos quadros através do LinkedIn ficou surpreendida com a resposta do mercado: oito dos dez primeiros candidatos a um posto de trabalho na Invicta eram estrangeiros. Mas este é apenas um indicador do potencial de afirmação da cidade como destino para talentos, turistas e investimento. Da distinção como cidade mais acolhedora da Europa para startups nos World Excelence Award 2018 do World Business Angels Investment Forum, à chegada de empresas como a Euronext ou a Natixis, há múltiplos sinais de que o Porto entrou nos radares internacionais. O salto de €14 para €18/mês das rendas prime no mercado de escritórios em dois anos reflete já a nova dinâmica económica local. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI ( acesso gratuito : basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso – iOS e Android – para descarregar as edições para leitura offline)LINK ORIGINAL: expresso

