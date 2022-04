Os 25 de Abril nas fotogalerias e vídeos publicados no P3

Entornointeligente.com /

Todos juntos, mas separados: por todo o país cantou-se Grândola, vila morena Não se pode fechar o 25 de Abril em casa, mesmo durante uma pandemia. Por isso, em 2020, abriram-se as janelas: às 15h, por todo o país, os portugueses foram à janela cantar Grândola, vila morena , a canção escolhida pelo Movimento das Forças Armadas, há 46 anos, para ser a segunda senha de sinalização da Revolução dos Cravos. O vídeo que o P3 montou relembra um dos momentos do início da pandemia de covid-19, em Portugal.

Assim era Lisboa antes das primeiras eleições livres, em 1975 Para os mais jovens, será difícil reconhecer as ruas — e o país — nesta fotogaleria. As imagens recolhidas em Lisboa pelo fotojornalista holandês Rob Mieremet para a ANEFO , agência noticiosa holandesa, descrevem o frenesim da campanha que antecedeu o acto eleitoral. A 25 de Abril de 1975, a participação foi esmagadora: 91,7% dos 6,2 milhões de eleitores recenseados elegeram os deputados que prepararam e aprovaram a nova Constituição.

À frente nos resultados ficaram o PS, com 37,9% e o PPD, com 26,4%. Seguiram-se o PCP, com 12,5%, e o CDS, com 7,6% dos votos. Foram eleitos para a Assembleia Constituinte 230 homens e 20 mulheres.

Este livro afrontou o regime — e continua a ser uma arma (e um abraço) Em 1971, nascia a obra Novas Cartas Portuguesas , na qual as » três Marias » reivindicavam o direito da mulher a ter corpo e pensamento. As autoras foram julgadas, o livro destruído, mas além-fronteiras foi considerada a primeira causa feminista internacional. Cinquenta anos depois, o livro ainda agita a vida das jovens .

Mostra dos Cravos : uma exposição de ilustração pelo «significado de Abril» No ano em que o período de democracia superou o da ditadura em Portugal, a Galeria Padaria Águas Furtadas leva ao Porto uma exposição dedicada à liberdade e ao 25 de Abril, com uma Mostra dos Cravos . Nesta exposição informal estão reunidos 11 ilustradores, de todo o país, que responderam a um convite: «Fala-me de Liberdade…».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com