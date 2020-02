Ortega levantó el embargo que impuso a La Prensa, periódico contrario al régimen nicaragüense

Entornointeligente.com /

El gobierno de Daniel Ortega liberó este jueves varias toneladas de papel, tinta y otros materiales que fueron embargados hace 18 meses al diario La Prensa, de línea crítica, y que asfixiaron económicamente al rotativo, el único en circulación en Nicaragua.

“Después de 75 semanas del secuestro de papel para el periódico y para la imprenta, la Dirección General de Aduanas (DGA) autorizó mediante una comunicación oficial que se retiraran los insumos para la impresión del diario”, anunció el rotativo en su página web.

“En las bodegas de este diario ya se encuentran planchas, repuestos y correas para la rotativa. Se espera que este viernes se entregue el papel y demás insumos”, precisó.

El diario, fundado en 1926, señaló que el bloqueo aduanero “ha intentado asfixiar a La Prensa, que se ha visto obligada a despedir personal y realizar cambios sustantivos en su versión impresa, como la reducción del número de páginas”, lamentó el diario, cuya circulación impresa estaba a punto de desaparecer.

El gobierno aceptó entregar los insumos en el marco de las negociaciones que iniciaron esta semana con el diario, con la mediación del nuncio apostólico Stanislaw Waldemar.

La Prensa ha mantenido una posición crítica hacia la administración de Ortega, en el poder desde 2007.

El rotativo es uno de los medios independientes que en 2018 documentó y denunció la represión estatal contra las protestas antigubernamentales, que dejó al menos 328 muertos, según grupos humanitarios.

AFP

