Orsi lamentó informe de Financial Times que ubica a Uruguay como puerto de tráfico de cocaína

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi , se refirió este lunes a un informe de Financial Times , que incluye a Uruguay en la «segunda ola de puertos» utilizados para el envío de cocaína en los últimos años.

La nota del Financial Times cita a Jeremy McDermott, director ejecutivo de InSight Crime, quien señala que la mayor parte de la cocaína destinada a Europa se contrabandea en contenedores de transporte, y «cuando los índices de incautación alcanzan el 20 o el 25 por ciento, los narcotraficantes suelen cambiar de ruta». Entre las instalaciones que el especialista denomina como la «segunda ola de puertos» utilizados para el envío de cocaína en los últimos años están el de Santos, en Brasil, las instalaciones costarricenses de Limón, Guayaquil, y Paraguay, Uruguay y Chile son las nuevas incorporaciones.

«Hubiera querido no leer esta nota, me habría gustado leer algo sobre un aumento de la inversión en ciencia, en educación, o sobre un aumento del salario. Pero la realidad es esta. Financial Times señala a Uruguay como nuevo mercado de la droga «, dijo el dirigente opositor, citando a El Observador que replicó la nota en español.

Hubiera querido no leer esta nota, me habría gustado leer algo sobre un aumento de la inversión en ciencia, en educación, o sobre un aumento del salario. Pero la realidad es esta. Financial Times señala a Uruguay como nuevo mercado de la droga – https://t.co/KNnesfPfPY

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 29, 2022 «En Uruguay, a menudo descrito como la 'Suiza de América Latina', aparecieron 14 cadáveres en un periodo de 10 días este año. Tres habían sido quemados y uno desmembrado «, puntualiza la nota que se titula «El auge del tráfico de cocaína ahora mancha a la mayor parte de América Latina», publicada el 25 de agosto.

El medio británico, además, indicó que «la situación es tan grave que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), todos los 21 países continentales de América Latina, excepto tres, son ahora «principales países de origen o tránsito» de la cocaína». Dichas excepciones son Guyana, Belice y El Salvador.

