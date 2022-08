Entornointeligente.com /

Yamandú Orsi (archivo, febrero de 2022).

Foto: Pablo Vignali, adhocFOTOS

Orsi considera que la campaña electoral «nunca paró» desde las últimas elecciones Publicado el 13 de agosto de 2022 Partidos políticos 1 minuto de lectura El intendente de Canelones dijo que Lacalle Pou «se equivocó» al anunciar la colocación de fibra óptica en barrios populares «tirando un viandazo para el gobierno anterior». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este sábado, durante un recorrido por el Paseo del Centro de Montevideo, organizado por el Grupo Centro y la Intendencia de Montevideo, que se desarrolló desde la mañana, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado sobre su opinión respecto a las declaraciones del presidente, Luis Lacalle Pou, sobre la colocación de fibra óptica en barrios y localidades a los que el Frente Amplio no llegó. El presidente había expresado: «El gobierno anterior puso fibra óptica en Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda, ¿dónde la va a poner este gobierno? En Casavalle» .

«Hay que parar un poco la mano con el tema de los anuncios. A veces uno comete errores anunciando. Yo tengo que tener cuidado también. Creo que el presidente se equivocó cuando hace un anuncio tirando un viandazo para el gobierno anterior. No tiene necesidad, es el presidente de todos nosotros», expresó el intendente.

Criticó que los anuncios tengan como objetivo destacar «qué crac que soy yo o qué espantoso es el otro». Sin embargo, aclaró que le «consta» que la intención de Lacalle Pou no fue confrontar, aunque opinó que sí cometió un «error». «Cuando la vaca se mete en el brete es difícil que pueda dar vuelta. Hay que evitar entrar en esos corrales discursivos. No ayuda a nadie que yo le siga echando nafta al tema. Ya está, pasó. Es un episodio que nos muestra cuál es el camino que no debemos recorrer», concluyó.

Ante la pregunta de si existe una campaña electoral anticipada, el frenteamplista respondió que «nunca paró» desde las últimas elecciones. «Me hago cargo. Debo tener alguna cuota de responsabilidad también», admitió. Luego apuntó que, a pesar del clima de campaña, hay que «contar hasta 10 antes de hacer siempre una alusión a los errores del otro como una cuestión permanente».

Orsi contó que los asuntos del país que más le preocupan son la economía y la seguridad. «La caída del salario que no se ve la vuelta. Como que no pega, como que todos los indicadores económicos pegaron la vuelta en la gráfica, menos el salario de los ingresos de la gente y el consumo de nuestra gente», señaló. Al respecto al problema de la inseguridad, manifestó que le preocupa que «se apele a cuestiones simplistas para resolverlo».

El jefe comunal ha sido consultado en reiteradas oportunidades sobre su posible candidatura en las próximas elecciones. En esta oportunidad, aseguró: «Estoy en otra. Va a llegar el momento». Indicó que es algo que se definirá en el congreso de la fuerza política, que será a fines de 2023. «Hay que posicionarse a los efectos de que si te pegan el chiflido, estar más o menos preparado. Eso sí», adelantó.

LINK ORIGINAL: La Diaria

