ORQUESTA LAS VIBRACIONES CUMPLE 46 AÑOS

De aniversario en este año 2022

Han sido dos años atípicos para los venezolanos e incluso para todo el planeta. La llegada del virus Covid-19 se ha convertido en un antes y después de muchos. Se tuvo que aprender a vivir de una manera distinta; mejor dicho, se aprendió a convivir con él. En el caso de la Orquesta «Las Vibraciones » no fue distinto, la cantidad de restricciones y limitantes, golpeó duramente al mundo de la música y el entretenimiento. Una cantidad de decesos, personas fuera de sus hogares, otras; sin trabajo. Muchas en el exterior y aún sin regresar ya que decidieron rehacer su vida. Tal es el caso del Director de la orquesta Enrique Matamoros: «Ni se imaginan la cantidad de emociones que he tenido en este tiempo fuera de Venezuela. He sufrido muchísimas pérdidas de gente querida, mi orquesta, mis músicos, mi hogar. Pero a su vez, feliz porque estoy con mis hijos, mi nieta, mi esposa; sentimientos diametralmente opuestos»-dijo

En estos dos años la orquesta se paró. Arranca otro año y pues decide salir de nuevo al ruedo. Qué le hizo tomar esa decisión? Bueno, creo que dentro de todo ya se está aprendiendo con esto. Tengo una orquesta que necesito seguir regalando lo mejor y además debo velas por mis músicos y todos los que de una forma u otra dependen de mí y la orquesta. Contraté un mánager, porque yo hacía todo, y pues ya preparando el aniversario número 46 con dos temas nuevos. Uno de Cyndi Louper llevado a merengue y uno salsa romántica Es importante resaltar que existen 18 producciones hechas en Venezuela por la Orquesta «Las Vibraciones» . La número 10 en la Isla de Canarias. Muchísimos shows en Europa, promociones en Miami, Perú, Ecuador, Bolivia y México. Pero, sobre todo reconocidos cantantes y arreglistas han pasado por las filas de esta Orquesta.

Algunas de sus integrantes de la Orquesta «Las Vibraciones» a través del tiempo destacan: Neida (Daineé) Ferrer, Alberto Ramos, Leonel Da Silva, Ronald Huerta (con más de 20 años), Betrix Medina (hija de Betulio Medina desde el año 95 con un compás de tiempo fuera.

Dentro de sus éxitos a través del tiempo, algunos que podemos mencionar: «Hoy te confieso», «Solo Promesas», «Infiel», «Mejor tu adiós», «Dos corazones», «Morenita linda», «Vitamina pa los ojos», «Canelito», » Mátame», «Venezuela», «La Pollera colorá», » Piel canela», «La Vaca blanca», » El porom pom pom», «Amor virtual» entre muchos otros.

Arraigado por ahora desde USA, el director de la Orquesta «Las Vibraciones» , Enrique Matamoros afirma : Aunque no ha sido fácil por muchos motivos el tener que dirigir la orquesta desde fuera, pues he tenido que dejar de la lado mi parte emocional para darle vida nuevamente a lo que amo y me apasiona. Ha sido una trayectoria llena de muchos aprendizajes, sinsabores, sacrificios, pero haciendo los que sabemos hacer; buena música para dejar siempre a Venezuela en alto»- dijo

Y si tenemos que decir algo, es de su director fundador Enrique Matamoros; guitarrista de la orquesta. Un hombre que con tesón, constancia, amor y muchas ganas de luchar ha mantenido este sueño vigente durante tantos años. «Nadie dijo que sería fácil, pero hay que reinventarse y seguir con esfuerzo adelante»- afirmó

Para finalizar el director de la orquesta » Las Vibraciones» manifestó su deseo porque las cosas fluyan y mejoren las situaciones para poder seguir reglando buena música y alegría. «No hay que decaer si las cosas se ponen difíciles, seguiremos luchando, cuidándonos y haciendo buenos shows»- y afirmó pronto ya vuelvo a mi país Venezuela.

