«ORO DE SANGRE», un documental que muestra la devastación causada por la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco

Por Luis De Jesús | @Luisdejesus_ – El Nacional

Oro de sangre Expertos y activistas presentaron este viernes el documental Oro de sangre, que expone las graves consecuencias ambientales y humanitarias del Arco Minero del Orinoco. Un plan ideado por Hugo Chávez y ratificado por Nicolás Maduro que ha permitido la explotación minera desproporcionada, informal e ilegal en una importante extensión del territorio venezolano, de alrededor 100.000 kilómetros cuadrados, al sur del río Orinoco.

El estreno de la película, 15 minutos de duración, se hizo durante un seminario transmitido a través de la plataforma Zoom, en el que Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, participó como moderador.

El periodista aseguró que un problema es que Venezuela no es visto como un país amazónico. «La gente cree que el Amazonas es solo Brasil. Ese es un primer obstáculo que está bien representado porque no es lo mismo un tema de depredación ambiental en cualquier país, en cualquier parte, que en el Amazonas, que es el pulmón de la humanidad», expresó Otero.

Estuvieron presentes, además, algunas de los expertos que participaron en la película, como Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional de 2015; Adalberto Gabaldón, exministro de Ambiente; y Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa. Además de Thaelman Urgelles, uno de los directores de Oro de sangre.

Aunque no estuvieron en la presentación, en el documental comparten sus conocimientos Alexander Luzardo, autor principal del capítulo sobre Derechos Ambientales de la Constitución; Juvencio Gómez, líder indígena de la etnia pemón-taurepán, exiliado en Brasil luego de que una comisión militar disparó contra su pueblo en Kumarakapay; y Alicia Moncada, dirigente indígena wayúu.

Thaelman Urgelles indicó que el proyecto, producido por Altamira Cinema, se filmó en el año 2020 en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

«Este documental se queda corto. Ahí queda mucha tela que cortar, falta mucho. Queremos convertir este material en una película de largometraje que pudiera alcanzar alguno de los canales de televisión internacional como National Geographic, History, Discovery o en plataformas reconocidas como Netflix o Amazon Prime Video», manifestó Urgelles, quien también desarrolló el guión del audiovisual.

El documental parte de la muestra de videos relacionados con la fuerte represión ocurrida en las protestas opositoras en Venezuela. Y se resalta que, entre las crisis del país, ocurre una menos conocida: la minería ilegal. Aparecen imágenes de la deforestación arrasadora y sin precedentes en la zona, entre los estados Bolívar y Amazonas, y hombres trabajando en condiciones precarias e insalubres.

Américo De Grazia, en la película, definió la situación como el holocausto ecológico más importante que haya ocurrido en el país. Y puntualizó además que la producción de oro, a lo largo de la historia venezolana, nunca ha representado un ingreso superior a 1% del Producto Interno Bruto. Eso, afirmó, no representa beneficios para los ciudadanos.

«Venezuela hoy lamentablemente, tal como aparece reflejado en el documental, es un territorio ocupado y el Arco Minero forma parte de esa ocupación. El país no recibe un beneficio desde el punto de vista económico, salvo para aquel que se va por los caminos verdes, y no es cualquier verde, es el verde oliva», expresó el parlamentario en el estreno.

Grupos armados, narcotraficantes y terroristas De Grazia aseguró que el Arco Minero del Orinoco está ocupado por bandas y grupos armados, terroristas y narcotraficantes. También señaló la presencia de Irán, Rusia, China, Turquía y Cuba, países aliados del régimen de Nicolás Maduro. «Tienen presencia absoluta en esto y representa una profunda amenaza», dijo.

El dirigente opositor indicó que la primera masacre que se registró en ese territorio ocurrió el 26 de septiembre del año 2006 en el Alto Paragua y que, desde entonces, no han dejado de suceder. Esos hechos violadores de los derechos humanos, expresó De Grazia, han provocado el desplazamiento de pueblos indígenas, que recorren grandes distancias para huir del conflicto.

«Esta lucha comenzó hace un buen tiempo atrás, pero lamentablemente todavía no vemos una luz en el túnel y dificulto mucho que esta tarea pueda concluir no salimos del régimen de Nicolás Maduro, que es prácticamente el guachimán del Arco Minero, es el que garantiza la destrucción al sur del Orinoco, no solamente Bolívar y Amazonas, sino también de Delta Amacuro», manifestó De Grazia.

Los expertos advirtieron asimismo que para la extracción del oro se necesita cianuro y mercurio.

«Una cosa es cuando explotan minerales y contaminan, que ha sucedido en Venezuela antes de este régimen, y otra cosa es cómo lo están haciendo ahora. Aquí están involucrados la guerrilla colombiana, los iraníes. Todas unas mafias que tienen que ver con la descomposición del poder en Venezuela y con las alianzas con las fuerzas del mal que hace el régimen para mantenerse», agregó Miguel Henrique Otero.

La película fue admitida para la 9° edición del New Haven Documentary Film Festival, que se desarrollará en Estados Unidos del 13 al 23 de octubre próximo. Después, se participará en otros eventos en Latinoamérica, Europa y Asia.

Ficha técnica: Dirección: Thaelman Urgelles y Juan Urgell.

Producción: por Malena Roncayolo y Thaelman Urgelles.

Productores ejecutivos : Pia Revollo y Beatriz Urgelles.

Productores asociados: Juan Urgell y Juan Carlos Losada.

Guion: Thaelman Urgelles.

Testimonios: Américo de Grazia. Adalberto Gabaldón. Alexander Luzardo. Juvencio Gómez, Alicia Moncada y Horacio Medina.

