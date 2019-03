Carlos Vecchio informó sobre la reapertura de sedes consulares en EEUU

Entornointeligente.com / Carlos Vecchio, representante y encargado de negocios de Venezuela ante los Estados Unidos tras ser designado por el líder opositor, Juan Guaidó, anunció luego de una reunión con la comunidad venezolana en Houston, que se siguen evaluando las opciones para que ingrese la ayuda humanitaria al país.

“Hay varias opciones para que pueda ingresar finalmente la ayuda humanitaria en Venezuela. Estamos trabajando con Colombia y Brasil”, aseguró.

En este sentido, recordó que para poder ayudar correctamente a los millones de venezolanos que se encuentran pasando necesidades ante los altos precios y la escasez, es necesario primero que nada “salir de la dictadura”.

Por tal motivo, aseveró que las circunstancias políticas se han empezado a alinear de la mano con la comunidad internacional para que se restituya la democracia en la nación petrolera.

“Llegar al final no depende de nuestros deseos si no de nuestra capacidad de construir oportunidades. La política no es estática. Las circunstancias se están moviendo para la conquista de nuestra libertad”, subrayó, no sin antes recordar el arduo trabajo que se ha venido desarrollando desde la Asamblea Nacional (AN), desde el año 2015 para cumplir dicha meta.

Respecto a los trámites consulares en suelo estadounidense, Vecchio informó que se han empezado a reabrir las sedes para quienes necesiten agilizar documentación legal. “Estamos reabriendo sedes consulares, resolviendo tema de pasaportes y servicios”, explicó

Además, indicó que han iniciado conversaciones con varios congresistas de USA para que se evalué otorgarle un estatus de protección temporal a los venezolanos residenciados en suelo norteamericano

Entornointeligente.com