Francia advierte que aún vacunadas, las personas deberán usar barbijo y respetar la distancia social

Francia advierte que aún vacunadas, las personas deberán usar barbijo Francia empezará a aplicar la vacuna contra el coronavirus a fines de diciembre pero el uso del barbijo y el respeto de las normas de distanciamiento social seguirán siendo necesarias por más tiempo, afirmó este jueves el Gobierno. El ministro Olivier Verán, explicó que todavía no se sabe si la vacunación masiva permitirá erradicar el virus y “regresar por completo” a la normalidad dado que no está claro cuánto tiempo durará la protección. Verán, quien se mostró escéptico sobre la seguridad de las vacunas, prometió transparencia sobre la política de inmunización y aseguró que pronto publicará el calendario en el que explicará quienes serán los primeros en recibir una dosis de la vacuna, que no será obligatoria, reportó el diario Le Parisien. El Gobierno dio a conocer los detalles de un alivio gradual al cierre impuesto hace casi un mes en medio de un aumento descontrolado de las infecciones. Si la situación sanitaria sigue mejorando, el Gobierno francés contempla levantar el confinamiento el 15 de diciembre, y sustituirlo por un toque de queda nocturno que estaría en vigor entre las 21 y las 7, con la excepción de las noches del 24 y el 31 de diciembre, según informó la cadena CNN. Además, anunció un plan de cientos de millones de euros en ayuda para trabajadores y estudiantes con dificultades así como también para las empresas obligadas a cerrar. Las autoridades francesas también lanzaron un plan para contrarrestar las consecuencias en la salud mental de las personas por la pandemia y el segundo cierre total. Según el primer ministro, la línea directa lanzada por el Gobierno para brindar ayuda psicológica recibe 20.000 llamadas al día. etiquetas Francia coronavirus

