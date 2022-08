Orlando Viera-Blanco: Yo acuso…a los superfluos

Entornointeligente.com /

La unidad de acción es esencial [si es que podemos hablar de la esencialidad humana]. La acción totalitaria aniquila la justicia a partir del pensamiento absoluto, que liquida la libertad de acción. Veamos el caso de Aldred Dayfrus , capitán judío acusado falsamente de alta traición [1894], por los servicios de contraespionaje ( Service de Renseignements ) del Ministerio de la Guerra francés. Un documento dirigido al agregado militar alemán en París, Schwartzkoppen , lo convierte en el envite de traición. El caso hizo aflorar el antisemitismo de la III República y dividió al país por décadas. [Dreyfus] fue una acusación y condena con pruebas falsificadas. La justicia militar francesa se negó a rectificar y declarar la inocencia del acusado. Fue la palabra lo que desmintió todo. La acción libre y unida cuya fuerza [inteligente] derrotó el totalitarismo mundano, venció a Goliat.

La justicia es ciega cuando los hombres hablan unidamente, coherentemente, racionalmente, por lo que [la justicia vendada], escucha. Y se impone el cerebro , la razón, la acción buena sobre la fuerza, el sable y la mentira.

Carta al presidente de la república francesa de Emile Zola.

La filosofía y la historia son las ciencias humanas que nos permiten alumbrar verdades, admitir realidades, encender o apagar miedos y alegrías. Cuando el pasado parece acordarse de nosotros , nos retrata y nos alecciona, si lo queremos ver. Pero la arrogancia nos obnubila.

El 15/10/1894, Dreyfus es arrestado, juzgado por un consejo de guerra y declarado culpable de alta traición. Pese a las declaraciones de inocencia del acusado (que no se hacen públicas), se condena a Dreyfus a la degradación militar [1895] y cumplir cadena perpetua en la isla del Diablo en la Guayana francesa […] Durante el juicio, el general Mercier , Ministro de Guerra, comunica a la prensa y al tribunal » que existen pruebas abrumadoras de la culpabilidad de Dreyfus, que no puede mostrar porque pondrían en peligro la seguridad de la nación…» [subrayado]

Escandalizado, Zola decidió asestar un golpe. Publicó en primera página de L’Aurore , un artículo de 4500 palabras en seis columnas, en forma de carta abierta al Presidente Félix Faure. Lo tituló: « J’accuse…! ». Vendiendo habitualmente treinta mil ejemplares, el periódico editó ese día trescientas mil copias. El artículo fue un ataque directo, explícito y nominal. Se denunció a todos los que conspiraron contra Dreyfus, incluido el Ministro de Guerra y el Estado Mayor. El objetivo del novelista se logró: la apertura de un debate público a las bases . Era la acción unida, consciente, en movimiento, que desmiente, que dignifica, que inspira…Zola fue enjuiciado, condenado a prisión y multa. Escapó a Inglaterra, pero regresó en el marco del restablecimiento de la inocencia de Dreyfus. En junio de 1899, el Tribunal de Casación anuló el veredicto de 1894 y decidió que Dreyfus compareciese ante un nuevo consejo de guerra.

La verdad en marcha, el poder del discurso…

Hanna Arendt en su obra La Condición Humana divide la historia en » tres actos «: Laborar, trabajar [Homo Faber] y accionar [Homo Ratio]. Laborar es cooperar en el proceso cotidiano, biológico, natural de vivir. Los esclavos-en esta etapa-se justifican por ser como » animales domésticos «. Luego el hombre que trabaja y le da valor de uso [Marx] al producto terminado. Se enaltece al hombre-fábrica sin el cual la productividad [era industrial] no existe. Surge la lucha de clases…Y finalmente el hombre-racional, organizado, inteligente, unido. No busca su utilidad de las cosas sino la suma de la felicidad [Constant], que es la suma de placer que derrota el dolor.

» El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales; donde las palabras no se emplean para velar inten­ciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades » [Hanna Arendt, ob.cit]… Los tenedores de discursos fragmentarios, infames, dilusivos, ególatras-vengan de tiranos o demócratas-destruyen la unidad de lucha, la posibilidad de establecer relaciones y rescatar o redimir el poder.

El totalitarismo domina al hombre del montón, al hombre-masa, al hombre aislado, carente de relaciones sociales e identidad, porque su fuerza es el aislamiento. Concluye Arendt: « El totalitarismo busca, no la dominación despótica sobre los hombres, sino un siste­ma en el que los hombres sean superfluos […] El totalitarismo se aplicará sistemáticamente a la destrucción de la vida privada, al desarraigo del hombre respecto al mundo, a la anulación de su sentido de pertenencia al mundo. A la profundización en la experiencia de la soledad «. Al totalitarismo lo apuntala el cooperante sibilino, el superfluo, que actúa por utilidad propia, convertido en par­venus [asimilados, igualado], » impávidos a la insaciable voracidad del mal y la tristez a» […] Como Eichmann-brutalmente, banalmente-exterminando judíos…

El » Yo acuso » de Zola apuntó a los sectarios y también a los generadores de opinión pública. » Hemos visto a los periódicos populares, los periódicos baratos, los que se dirigen a la inmensa mayoría y crean la opinión de las masas, cómo alimentaban pasiones atroces, cómo promovían furiosamente una campaña sectarista, anulando toda generosidad de nuestro amado pueblo de Francia, todo deseo de verdad y de justicia «. Ajustando los tiempos, son los parvenus de las RRSS. Un vedetismo insaciable e incontenible, que sustituye el buen discurso, la acción unida a cambio de los superfluos . A eso se reduce la historia de la cofradía decía Zola, quien sentenció: » Sí, pertenezco a esa cofradía de los hombres llenos de buena voluntad, de verdad y equidad, salidos de los cuatro extremos de la tierra, y espero que todos los franceses decentes quieran pertenecer a ella «.

Tocqueville predijo que « el pasado ya no ilumina el porvenir, el espíritu humano camina entre tinieblas ». El pasa­do, parece acordarse de nosotros decíamos citando a Arendt… Vale decir entonces, yo acuso, condenó a los superfluos , a los hombres-mentiras , al Homo-brutus , dominados por el ego y su utilidad que, por verse tanto en sus espejos pierden su inteligencia, su gracia, su razón.

Apelo a que el futuro se acuerde de nosotros , por haber sido hombres unidos que cerramos filas por trabajar en pro de la salvación y la honestidad […] Dreyfus vivió hasta 1935 y murió ocupando un elevado cargo en el Consejo de Guerra francés…

@ovierablanco *Embajador de Venezuela en Canadá.

