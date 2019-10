Orlando Sáenz, expresidente de Sofofa: “Salir de esta crisis exige modificaciones profundas al modelo político y económico”

Entornointeligente.com /

Cuando el llamado Ladrillo llegu00f3 a las manos de Orlando Su00e1enz Rojas, su visiu00f3n fue clara. Sabu00eda que el documento que contiene las bases del sistema de libre mercado causaru00eda un enorme perjuicio al gremio que u00e9l dirigu00eda. Terminar con un modelo de sustituciu00f3n de importaciones y abrirse al exterior, le pegaru00eda fuerte a los industriales agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entidad que presidiu00f3 desde 1971 a 1974. u201cLeu00ed el Ladrillo y supe lo que iba a pasar, pero encontru00e9 que era bueno para Chileu201d, subraya. u201cEl preconizar esta apertura implicaba el fin de la industriau201d, au00f1ade. n El expresidente de Asimet (1971-1973), exlu00edder de Sofofa, director de empresas y escritor, sabe de crisis. No solamente le tocu00f3 negociar con el gobierno de Salvador Allende, sino tambiu00e9n estuvo seis meses asesorando al ru00e9gimen militar, tras lo cual su desilusiu00f3n fue tal que lideru00f3 el movimiento de independientes por el No. Hoy, asu00ed como promoviu00f3 el modelo de libre mercado, tiene claro que u00e9ste atraviesa por una crisis. Seu00f1ala que requiere cambios profundos si se quiere salir de la situaciu00f3n actual. Y, no su00f3lo eso, la democracia tambiu00e9n estu00e1 agu00f3nica, dice. n Le tocu00f3 liderar Sofofa entre los au00f1os 71-74. u00bfQuu00e9 tan diferente es eso de lo que estamos viendo hoy? n -Son crisis muy distintas. Las movilizaciones contra Allende no eran de tipo reivindicativo social, nadie estaba pidiendo aumento de sueldo, lo que queru00edan era defender un concepto de libertad. Nosotros ahora estamos viviendo la agonu00eda de dos sistemas: de una democracia, burguesa, liberal, tradicional, y a su vez la agonu00eda de un modelo de desarrollo econu00f3mico que se hizo y fue muy exitoso, pero que se agotu00f3, porque las condiciones externas que lo crearon y lo posibilitaron han cambiado. Y la tragedia de estos du00edas es no haber asumido eso, y haber hecho a tiempo los cambios. n La u00fanica cosa que es parecida a la crisis de Allende es que esto es un fracaso a la polu00edtica. Esta vu00e1lvula de escape la debiu00f3 haber construido el sistema polu00edtico y no fue capaz de hacerlo. n u00bfPor quu00e9 no se vio y por quu00e9 estalla ahora? n -Todas estas cosas siempre estallan por una tonteru00eda cualquiera, sobre todo cuando la sociedad se niega a reconocer los hechos que es que estamos en la agonu00eda de dos sistemas y no su00f3lo aquu00ed. La democracia representativa como la conocemos ya no es viable, estu00e1 en una crisis terminal, porque no es el sistema para enfrentar la realidad actual. La ha derrotado el fraccionamiento polu00edtico que deriva de la democracia casi directa que crean las redes sociales; hoy la capacidad que tiene una persona para armar con una idea un grupo inmediato produce una disfunciu00f3n grande de los partidos, fracciona la comunidad y eso termina por inutilizar a los parlamentos, y se transforman en un circo. n Y el modelo econu00f3mico, u00bfen quu00e9 ve usted esa agonu00eda? n -El modelo econu00f3mico chileno se basaba en la existencia de un mundo globalizado, econu00f3micamente estable, financieramente marchando a la perfecciu00f3n, ese modelo se ha venido al suelo de una forma muy grande. u00bfY cu00f3mo era posible que no reaccionaras a eso? A Chile te lo pueden desnudar en dos du00edas, los flujos negativos de monedas; y va a pasar que Chile va a empezar a ser peligroso. Esto va a generar dos efectos inmediatos: susto y cancelaciu00f3n de cualquier plan que tengas para generar una nueva empresa. n u00bfY quu00e9 pasa con la desigualdad? n -Uno de los efectos notables de la decadencia intelectual en general, pero de Chile en particular, es la incapacidad de precisar tu00e9rminos. Yo he intentado que alguno de los polu00edticos de moda me explique lo que entiende por igualdad, y empiezan los movimientos de mano. A la larga uno llega a la conclusiu00f3n de que se refiere mu00e1s que nada al problema de nivel econu00f3mico. n Pero si se considera por nivel econu00f3mico, existe una desigualdad a nivel de salarios, acceso a la salud, a los servicios bu00e1sicos. u00bfQuu00e9 responsabilidad le cabe al empresariado? n -Es cierto que el empresariado es el tormento de las doctrinas de izquierda. Y siempre vamos a parar a lo mismo de que el empresario tiene que tener la culpa, pero no es el rol de la empresa erogar, ese es un rol del Estado principalmente, lo que no significa que la empresa no trate de distribuir lo mejor que pueda, pero no es su pega principal; su pega principal es crear riqueza y desarrollo, y es el Estado el que debe erogar, extraerle al sistema los recursos y volcarlos al sistema para que logre mejores condiciones de vida, y esta crisis se producen porque el Estado no ha hecho bien su pega, se ha erogado muy mal en Chile. n Pero los empresarios estu00e1n pidiendo perdu00f3n, y asumiendo responsabilidadesu2026 n -Me imagino que tendru00e1n buenas razones para ello. Salir de esta crisis podru00eda ser vu00eda un acuerdo nacional que se forje entre todos, o por lo menos que se forje de parte de un sector que al proponerlo al pau00eds reciba cierta aceptaciu00f3n, de lo que yo soy bastante escu00e9ptico, eso seru00eda a la larga un parche, salir de esta crisis exige modificaciones profundas al modelo polu00edtico y modelo econu00f3mico que tiene Chile. n u00bfQuu00e9 modificaciones? n -Tenemos que hacer un esfuerzo por construir un modelo democru00e1tico capaz de enfrentar la problemu00e1tica del pau00eds, y no lo tenemos. Habru00eda que hacer profundas modificaciones que permitieran tener parlamentos capaces de funcionar, evitar que se produzca esa fragmentaciu00f3n que existe. n u00bfY en el modelo econu00f3mico? n -En el modelo econu00f3mico tenemos que entrar en una modificaciu00f3n profunda. Tenemos que empezar a tomar medidas proteccionistas de los movimientos de capitales, tenemos que empezar a multiplicar los mercados para crear un universo exportador que no dependa tanto de China y EE.UU., y sobre todo necesitamos tener conceptos claros de cu00f3mo se manejan estas cosas que han llegado a ser endu00e9micas, como confundir orden con derechos humanos, porque cuando el Estado falla la gente empieza a improvisar formas de resolver el problema. n En ese contexto, u00bfa este gobierno puntualmente quu00e9 responsabilidad le cabe? n -Esto es como el u00f1ato que estu00e1 sentado en la cabecera de la mesa y le llega la cuenta del banquete. El banquete ha durado horas, la cabecera se rotu00f3 muchas veces, pero cuando se acaba todo, llega la cuenta y la recibe quien estu00e1 en la cabecera. Yo creo que Piu00f1era ha tenido pu00e9sima suerte, lo que no lo exime de culpas, porque creo que Piu00f1era es muy llevado a sus ideas, tiene una imagen en su cabeza que no corresponde a la realidad -lo conozco desde cabro-, y esa imagen tozuda lo ha hecho ignorar una cantidad brutal de signos de que esto no estaba funcionando. n u00bfCu00f3mo cuu00e1les? n -El du00eda que abru00ed el diario y vi que habu00eda ganado Trump en EE.UU., supe que iba a entrar en crisis el universo que ha permitido el modelo de desarrollo chileno. Chile ha basado sus exitosu00edsimos u00faltimos 40 au00f1os, en un pau00eds que se ha convertido en un tremendo exportador, lo que significa ser recu00edproco, ese modelo se basa en la existencia de un mundo en que hay una economu00eda globalizada, una apertura enorme del comercio. Si tu00fa ves que empieza una guerra comercial entre dos colosos como son China y EE.UU. u00bfquu00e9 es lo que te dice el sentido comu00fan? Que se va a venir complicado, pero Piu00f1era eligiu00f3 seguir diciu00e9ndole a la gente que tenemos que crecer, como que no asumiu00f3 que el cambio en el panorama mundial iba a hacerle imposible cumplir una buena parte de lo que u00e9l habu00eda prometido como gobernante, lo que generu00f3 no su00f3lo un aumentu00f3 ru00e1pido del rechazo porque causu00f3 desilusiu00f3n, sino tambiu00e9n de ira. n Este es el segundo peru00edodo de Piu00f1era, y esto estalla ahora, es, segu00fan entiendo, porque se mezcla con el escenario internacionalu2026 n -Cierto. Creo que el tipo ha tenido una mala suerte tremenda, pero ademu00e1s hay errores que son tontos. Cu00f3mo puede ser que un gobierno que nota que hay malestar social deje librado a fu00f3rmulas matemu00e1ticas que funcionan automu00e1ticamente cosas tan sensibles como el precio de los combustibles, la tarifa del Metro, la luz; todo entregado a una fu00f3rmula matemu00e1tica que funciona sola. u00bfNo te parece demencial hacer una cosa asu00ed? No cabe en la cabeza que se pueda cometer un error tan absurdo. n Ademu00e1s, los polu00edticos tienen en su cabeza un pueblo que no existe: un pueblo laborioso, inteligente, formal, solidario; ese pueblo ya no existe. La sociedad chilena ha acumulado una cantidad gigantesca de alienu00edgenas culturales, de gente sin ninguna formaciu00f3n. Creo que el pueblo chileno no es capaz de administrar una democracia. n Yo en mi vida he sido empleado pu00fablico seis meses a principios del gobierno de Pinochet, y me formu00e9 la profunda convicciu00f3n de que, ademu00e1s, un empresario no puede estar en la polu00edtica. n u00bfPor quu00e9? n -Porque hay una diferencia muy grande de mu00e9todos, de forma de enfocar los problemas. El empresario piensa y ejecuta, pero cuando entras a la administraciu00f3n pu00fablica te das cuenta que estu00e1 hecha como para tontos. n Y ademu00e1s, el empresario por su naturaleza y su funciu00f3n es sospechoso, u2018este gallo tiene que tener algu00fan tipo de conflicto de interu00e9su2019. De hecho, creo que lo mejor de Piu00f1era es que en estos dos au00f1os no lo han acusado de nada todavu00eda, lo que quiere decir que el tipo se acorazu00f3 muy bien de eso. n Hoy, ademu00e1s, no existe un interlocutoru2026 n -Los peores problemas son cuando no hay interlocutor vu00e1lido. u00bfY cuu00e1ndo no estu00e1, cu00f3mo se resuelve el conflicto? n -No se resuelve. Lo puede resolver el cansancio de alguno de los lados, o que las partes logren crear interlocutores, pero mientras no enfrenten la situaciu00f3n interlocutores vu00e1lidos, el problema no tiene soluciu00f3n.

