Orlando Arcia enviado a la lista de incapacitados

Orlando Arcia se perderá al menos 10 días al estar en la lista de incapacitados, tras sufrir un tirón en la corva izquierda mientras corría las bases el martes, durante el triunfo de Bravos de Atlanta 9-7 contra Medias Rojas de Boston, luego de 11 innings en el Fenway Park.

Arcia conectó un doble impulsor en el inicio de la décima entrada –para darle ventaja a su equipo- y, luego de lastimarse, se salió de la almohadilla y fue puesto out. Debió abandonar el terreno con ayuda del coach Ron Washington.

«Sintió que algo sonó (en la pierna) y eso nunca es bueno», declaró después del juego, el mánager de Bravos, Brian Snitker.

Arcia había estado jugando a diario como sustituto del también lesionado Ozzie Albies.

El venezolano exhibía una línea ofensiva de .243/.321/.405, con siete biangulares, siete jonrones, 26 remolcadas y .726 de OPS, antes del incidente.

Machado a ligas menores

El infielder Dixon Machado pasó por lista de disponibles sin ser reclamado por equipo alguno y Gigantes de San Francisco lo envió al Sacramento, su filial Triple A. Machado había sido designado para asignación el fin de semana.

Hace una semana, Machado fue adquirido desde Cachorros de Chicago para paliar la ausencia de Thairo Estrada, inscrito en la lista de incapacitados por contusión cerebral, tras recibir un pelotazo en la parte izquierda de la cabeza.

Estrada cumplió con los protocolos del caso y fue reinstalado en el roster activo el domingo.

Machado apareció en cinco juegos y sumó 17 apariciones legales con Gigantes. En ese lapso dejó una línea ofensiva de .200/.294/.200.

