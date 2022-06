Orietta Berti Commentatore della Repubblica

Entornointeligente.com /

Giornata speciale quella di giovedì scorso per Orietta Berti che nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno è stata nominata Commendatore. «Ringrazio per questo attestato di stima – ha detto l’apprezzata artista – spero di onorarlo negli anni».

La cerimonia si è svolta a Reggio Emilia, la città del tricolore e nella stessa giornata Luciano Ligabue anche lui reggiano doc è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito.

Al nostro giornale Orietta Berti all’indomani del suo compleanno ha spiegato: «Non ho mai avuto un regalo così bello. Sono molto felice e ho il cuore pieno di gioia. Per me si tratta di una giornata unica, un aneddoto che ricorderò per tutta la mia vita».

Poi sulla sua avventura televisiva con Sandra Milo e Mara Maionchi ha aggiunto. «Va molto bene ed i produttori hanno già chiesto di fare un’altra edizione».

L’estate scorsa il grande successo di ‘Mille’, quest’anno: «un cofanetto a settembre e adesso ‘Luna piena’ con Manuelito in arte Hell Raton che va molto forte e sarà il mio disco per l’estate».

Video intervista di Emilio Buttaro

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com