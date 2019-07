¡Orgullo venezolano! Olivares participará en el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019 en Buenos Aires

Entornointeligente.com /

“¡Aquí vamos! A representar a nuestra Venezuela en el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019 en Buenos Aires, el congreso de Diseño más importante del continente”, escribió el joven ilustrador venezolano Óscar Olivares, en su cuenta Instagram.

— Prosiguió su escrito en la red social: “Tendremos el honor de participar en este gran evento con la conferencia Vivir del Diseño e Innovar en Tiempos de Crisis”.

— “Viajar a un evento como este encontrándome con la obra del Maestro Cruz-Diez es un recordatorio de que el arte venezolano tiene la capacidad de impactar al mundo, de que nuestra inteligencia y talento puede marcar una diferencia en el planeta y del compromiso que tenemos de seguir el legado del maestro, la innovación. Este es un sueño que tenía desde que inicié mi carrera”, finalizó el artista.

