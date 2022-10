Orgullo peruano: eligen a whisky elaborado a base de maíz morado como el mejor del mundo

Entornointeligente.com /

Así lo informó el Gobierno Regional Cajamarca, que resaltó que «Don Michael» es un whisky 100 % de origen cajamarquino elaborado a base de la variedad de maíz morado INIA 601 desarrollada por la investigadora Alicia Medina. El gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, destacó la premiación y reconocimiento del whisky «Don Michael», y dijo que esta bebida alcohólica, comercialmente conocida como «Black Whiskey», destaca por sus propiedades y beneficiosos para la salud que ha conquistado los paladares del mundo. El «Black Whiskey» ha puesto en alto el nombre del Perú siendo la más galardonada bebida de Sudamérica y compitiendo de esta manera con los mejores whiskys de todo el mundo, subrayó el Gobierno Regional de Cajamarca. El maíz INIA 601 fue descubierto por Alicia Medina , investigadora del Instituto Nacional de Innovación Agraria de Cajamarca. Este maíz es calificado como un súper alimento por su alto contenido de antocianina y antioxidantes que ayudan a prevenir diversos tipos de cáncer. El anunció de la premiación estuvo a cargo de la prestigiosa revista Forbes. Para alegría de los peruanos, el producto llamado Don Michael Black Whiskey, destilado a base de maíz morado, fue elegido como el mejor en todas las categorías, por encima de los escoceses e irlandeses. Ante este premio obtenido, Brad Japhe, periodista especializado en bebidas espirituosas, dijo que este whisky peruano se vende actualmente a 55 dólares por botella, pero su precio podría dispararse en cualquier momento, por lo cual recomienda a los coleccionistas a tener uno en su vitrina. El creador y productor de esta bebida espirituosa es el estadounidense Michael Kurylal, quien llegó al país hace diez años, y hace cinco ha venido haciendo pruebas con granos andinos en su destilería ubicada en Lurín. WHISKEY CAJAMARQUINO DE MAÍZ MORADO FUE RECONOCIDO COMO «EL MEJOR DEL MUNDO» El gobernador @MesiasGuevara destacó la premiación del whiskey Don Michael elaborado en base a maíz morado INIA 601, en el certamen The Worl´s Best Whiskey According To World Spirits Competition 2022. pic.twitter.com/V3jEcpNOEv

— Región Cajamarca (@gob_reg) October 1, 2022 Con esta experimentación, logró crear el whisky andino o «Black Whiskey», un destilado cuyo insumo principal es el maíz morado INIA 601, una variedad genética descubierta y altamente valorada por sus propiedades nutricionales. Este grano andino proveniente de Cajamarca. En el caso del Whiskey Andino, sin embargo, se utiliza el maíz morado en un 60 %, trigo nacional en un 30 % y un porcentaje restante de cebada malteada -un grano importado como parte de la receta. ¿Cómo se obtiene el whisky andino? Primero se cocina el maíz morado con los granos de trigo y la cebada malteada. En este proceso se da una conversión de almidones del maíz en azúcares fermentables. Esta obtención se fermenta por algunos días a altas temperaturas y luego se destila dos veces. El proceso de destilación se realiza en un alambique muy parecido al que se usa para destilar el pisco. El alambique es un aparato utilizado para la destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por calentamiento y posterior condensación por enfriamiento. La doble destilación tiene mucho que ver con la pureza de la bebida, asegura. El objetivo de la primera destilación es obtener todo el alcohol posible de los granos. En esta parte, se obtiene alcohol al 30%, es decir, una mezcla de alcohol y agua, por lo tanto, aún no es pura. En la segunda destilación, el líquido que se obtiene es cristalino, puro y limpio. El destilado final se almacena en barricas de roble blanco de primer uso y se deja en reposo de dos a cuatro años. Es dentro de las barricas donde sucede la magia, y como indica, nunca se sabe exactamente cuándo el destilado estará listo para embotellar. Es así que, cada cierto tiempo, se va probando uno por uno el contenido de las barricas hasta que algunas de ellas alcance la calidad y el sabor deseado, sin colorantes, saborizantes y otros licores añadidos. Los que ya se encuentran listos se embotellan para la venta, y los que aún no, se dejan añejando. El Black Whiskey como producto final tiene un 45 % de alcohol, pero en su versión premium, próxima a lanzarse, puede alcanzar hasta un 58 %. Propiedades del maíz morado Esta nueva variedad de maíz morado es altamente beneficiosa para la salud porque contiene pigmentación, antocianina y antioxidantes que previenen diversos tipos de cáncer; además, ayuda a disminuir la presión alta y el colesterol. Más en Andina: ONPE al 100 % de actas procesadas: David Rosales Tinoco es el virtual alcalde de Huaraz. https://t.co/7zFxEQbOJ7 pic.twitter.com/7hnrJsmwIR

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 3, 2022 (FIN) NDP/MAO JRA Publicado: 4/10/2022

