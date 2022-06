Organon lidera esfuerzos que contribuyen a reducir el embarazo de adolescentes en Xochimilco

Entornointeligente.com /

La Flor Más Bella del Ejido define una gran parte de lo que representa Xochimilco en la Ciudad de México. Es cultura, trajineras y muchas tradiciones que el mundo valora como uno de los sitios más importantes en el país, principalmente reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO durante 1987.

El Día de Muertos, el dulce cristalizado y la Feria de la Nieve son sólo algunos de los eventos más destacados, además del legado de canales y chinampas que remite a la forma de vida prehispánica, que funciona incluso en la actualidad.

Sin embargo, la alcaldía es una de las 10 más pobladas de la CDMX, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y por ende, una de las que mayores situaciones por resolver presenta.

Así como bondades, Xochimilco presenta áreas de oportunidad enormes, pues en promedio, 23 de cada 1,000 de sus habitantes viven en un hogar con piso de tierra, sólo 7 de cada 10 tienen agua entubada y únicamente 66% tiene acceso a internet.

De igual manera, en ese territorio existen problemas de índole social, económico y de salud. Para muestra la tasa de embarazos que prácticamente duplica a la de la Ciudad de México.

México ocupa el primer lugar en embarazos entre adolescentes, según datos de la OCDE. En tanto, Xochimilco tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de la Ciudad de México. En promedio 81 de cada mil nacimientos tiene como madre a una joven de entre 15 a 19 años, casi el doble de la CDMX que es de 47.8 de cada 1,000.

«Tenemos 1,290 nacimientos de madres menores de 19 años, queremos bajar esa tasa por lo menos a la mitad», comentó Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (SG Conapo).

Aún sin contar con herramientas suficientes para tener calidad de vida y brindársela a sus hijos, una alta tasa de mujeres adolescentes en Xochimilco se embarazan, en gran parte de los casos, sin planearlo, por lo que autoridades y sociedad en conjunto, pueden hacer la diferencia al implementar medidas trascendentales como las que planea ejecutar Organon.

De acuerdo con Geralyn Ritter, jefa de asuntos externos de Organon: «cuando una mujer joven se embaraza, por lo general no termina la escuela, no tiene la capacidad de tener un trabajo profesional, su hijo tiene bajo peso al nacer o tiene problemas por embarazo pretérmino y afecta no solo a la muchacha sino a toda la familia, a toda la comunidad, tiene efectos económicos para sociedad».

Organon al rescate El pasado 3 de junio de 2021, Organon inició operaciones en México, siendo una compañía global de atención médica surgida de la escisión de MSD/Merck, con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos, enfocada en impactar positivamente y crear una diferencia en la salud de las mujeres a lo largo de sus vidas, bajo el lema: «Para la Salud de Ellas».

La compañía está especializada en la salud de la mujer y tiene su sede en Xochimilco, desde donde ejecutarán, junto con el Consejo Nacional de Población, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Instituto Mexicano de la Juventud y otras entidades, una alianza para diseñar e implementar un modelo de intervención comunitaria para preservar el embarazo adolescente en Xochimilco.

La comunidad tendrá la oportunidad de participar en pro de su población joven, ya sean menores de 19 años o sus padres, maestros y profesionales de la salud, para impactar a 35 mil adolescentes en un periodo de dos años.

El primer año (2022-2023) se realizará la intervención piloto en comunidades seleccionadas de Xochimilco, con 1,600 adolescentes de 10 a 19 años, 400 madres y padres de familia y 400 docentes. Durante el segundo año (2023-2024) se hará una ampliación de la intervención, con 33,400 adolescentes de 10 a 19 años (cubriendo el 51,3% de la población adolescente total del municipio), 8,200 madres y padres de familia y 2,000 docentes. Finalmente, habrá un posible escalamiento de 2024-2025, replicando la intervención a Milpa Alta y Tláhuac.

Entre las acciones a realizar se encuentran: impulsar la educación sexual integral, estrategias de combate a la violencia sexual, una aplicación móvil, estrategias de información pertinente en redes sociales, clubes de niñas y adolescentes para empoderarlas y la ejecución de la ruta del Sistema Nacional de Protección para la Atención de Niñas y Adolescentes Madres o Embarazadas (NAME) en casos especiales.

«En verdad espero con ansias ver los resultados de esta iniciativa y sé que van a ser positivas las implicaciones porque lo que estamos tratando de hacer aquí es un proyecto original, que al final de cuentas se pueda usar en el resto de México», comentó Kevin Ali, CEO de Organon.

Branded Content Branded Content es la unidad de contenido comercial de El Economista que da valor a las marcas con contenido que vale la pena leer.

Archivado en:

Branded Content

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com