Organizaciones sindicales piden al Gobierno no dejar sin empleo a miles de choferes del corredor Mella

Santo Domingo.- Las federaciones nacionales de transporte la Nueva Opción (Fenatrano) y Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego), realizó este martes un encuentro con cientos de choferes y propietarios afiliados al corredor Mella.

Expresaron que el fin de la actividad es mostrarle al gobierno los cientos de rostros de hombres y mujeres que se levantan temprano días a día, desde hacen más de 20 años para ofrecer servicio de transporte a la ciudadanía; que hoy no permitirán ser desplazados.

Llamaron a las autoridades a renovar juntos el servicio de transporte, pero sin dejar fuera a quienes fueron los primeros en hacer las rutas y aumentar el servicio comprando unidades pagando todos los impuestos de ley, cuando el Estado ni el gran capital empresarial nunca existió.

Más de 20 organizaciones sindicales participaron en el encuentro, y precisaron que el transporte de pasajeros de manera indirecta también beneficia a cientos de personas como los vendedores de repuestos, los gomeros, los comedores que funcionan alrededor de las rutas, los prestamistas y los mecánicos.

Destacaron que el transporte contribuye de manera directa con el sostenimiento de la economía del país, a través de los miles de millones que se aportan mediante la compra de combustibles.

En ese orden, llamaron al gobierno a planificar y dialogar una acción que permita proteger estas plazas y a los cientos y cientos de familias que se ganan el pan de cada día mediante este humilde oficio.

No obstante, advirtieron que sus derechos establecidos por la Constitución a un trabajo digno no son negociables con la reducción de sus espacios laborales: «Tanto los hombres y las mujeres que viven del sector transporte deben tener garantías de que sus espacios de trabajo no van a desaparecer bajo ninguna circunstancia o cambio de modelo».

Asimismo, afirmaron que se mantendrán unidos por el derecho al trabajo y por un transporte de economía solidaria, incluyente y de calidad para los usuarios.

Finalmente, advirtieron al Gobierno que en los tiempos de crisis económica, no se destruyen los soportes que aportan al Producto Interno Bruto (PIB), el sector transporte público de pasajeros es uno de los principales motores de las finanzas del Estado dominicano.

