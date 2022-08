Organizaciones LGBTQI+ catalogan franja del rechazo como revictimizante y llaman a denunciar crímenes de odio

Entornointeligente.com /

Diversas organizaciones y autoridades políticas han reaccionado a la campaña televisiva del rechazo, en la cual se contó el testimonio de un joven dedicado al trabajo sexual que fue víctima de un homicidio frustrado, pero, no habría denunciado a su agresor ‘‘por amor’’. Según señalaron las agrupaciones, la historia se trata de una acción revictimizante y que contribuye a la impunidad.

Desde el Movilh realizaron una carta al Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que se contacten con el protagonista del testimonio, Alejandro Merino Cárdenas, y se le ofrezca orientación legal y psicológica.

«Solicitamos investigar esta denuncia y en caso de ser real, ofrecer al joven acompañamiento psicológico y orientación legal. Las víctimas de los delitos violentos requieren toda la ayuda necesaria, para evitar revictimizaciones y prevenir futuros abusos», señaló la carta.

Hoy pedimos la intervención de Subsecretaría de Prevención del Delito por testimonio de joven en campaña del Rechazo. Además denunciaremos el spot ante el CNTV por promover la violencia, instar al silencio de las víctimas y abusar de grupos vulnerables. https://t.co/DgeAH2UJb3 pic.twitter.com/Lf7kms6zpv

— Movilh Chile (@Movilh) August 22, 2022

En la misma línea, Fundación Iguales en conjunto con Asociación OTD Chile, Todo Mejora y la diputada Emilia Schneider, se reunieron en el memorial de Daniel Zamudio para condenar el contenido de la franja.

‘‘Es una burla que se haga no solo una apología a la violencia, sino que se piense que una persona puede cometer un homicidio frustrado y no ser denunciado. Denunciar es fundamental, ser un país unido en contra de la no violencia es clave para nuestro futuro’’, señaló la directora ejecutiva de Iguales, Isabel Amor.

🔴 #AHORA | En el Memorial de Daniel Zamudio en el Parque San Borja, nos encontramos con @emischneiderv , @OTDChile y @TodoMejora para condenar el contenido de la franja del Rechazo y decir fuerte y claro que NO denunciar un delito, NO ES UN ACTO DE AMOR. pic.twitter.com/8gWILQodC2

— Fundación Iguales (@IgualesChile) August 22, 2022

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también se sumaron al llamado a denunciar cualquier acto de violencia y odio hacia la comunidad LGBTQI+. ‘‘Nos parece que relativizar agresiones tan graves, como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante», sostuvo la ministra Orellana.

Sobre el testimonio Ante las diversas reacciones que surgieron a raíz del testimonio, comenzó a surgir información en relación con la historia de Alejandro Merino. Primero, se viralizó un programa de conversación donde el joven contó que es actor, ante esto se acusó que los hechos narrados en la franja serían falsos.

«Ahora en verdad me estoy dedicando a la actuación. Prontamente, van a ver un proyecto que hago con una productora. Por el tema de la Constitución. En agosto se va a lanzar en todas las plataformas y también por televisión», señaló en conversación con Colors TV.

Horas después, tanto Merino como desde la campaña del rechazo entregaron una serie de declaraciones donde comentan que el relato sí es real; sin embargo, a diferencia de como se señala en la campaña, el homicidio frustrado sí fue denunciado.

Según detalló el medio Interferencia, existe una causa en la Segunda Sala del Juzgado de Garantía de Talca, por las situaciones narradas en la franja. De hecho hasta la fecha, la acción judicial continúa abierta.

Ante toda la polémica, finalmente se informó que el testimonio no volverá a ser televisado.

