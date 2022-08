Organizaciones Internacionales respaldan a periodista ligado a proceso en Guatemala

Entornointeligente.com /

La captura y posterior inicio de proceso contra el periodista José Rubén Zamora, director de diario ElPeriódico en Guatemala, genera rechazo y preocupación.

Ciudad de Guatemala — Organizaciones que respaldan el trabajo de la prensa han manifestado su condena ante el proceso que afronta el periodista José Rubén Zamora, capturado el viernes 5 de agosto, acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.

El centro internacional para periodistas exigió que se libere a Zamora, pues asegura que es uno de los periodistas más prestigiosos de Guatemala y de América Latina, por el trabajo de investigación que ha hecho a través de su medio escrito ElPeriódico.

«En el caso de Guatemala hay que entender que es un país donde el sistema judicial no es independiente, hay más de 20 jueces y fiscales que han tenido que salir del país y han sido despedidos por estar investigando la corrupción», indicó Luis Botello, representante de la entidad.

«Cuando tienes ese contexto, no cabe la menor duda de que esto forma parte de un mecanismo de tratar de silenciar a aquellos que son críticos de la administración de turno», agregó.

Mientras, The National Press Clu b, a través de un comunicado respaldó al periodista y responsabilizó al gobierno de Guatemala por su salud. «Si la salud de Zamora se deteriora y su vida corre peligro, la culpa y la censura internacional que recaerá sobre el gobierno de Giammattei seguramente será severo e inmenso», relata literalmente.

Además, la organización Human Rights Watch califica este proceso como el «más grave y más connotado en contra de un periodista en años recientes en Guatemala».

Juan Pappier relató a la Voz de América que es probable que estas acciones contra el director de ElPeriódico, envíen un mensaje de temor a otros periodistas que exponen la corrupción y el abuso de poder. Pidió a la comunidad internacional redoblar el escrutinio en Guatemala para impedir que los actores que quieren favorecer la corrupción terminen de cooptar las instituciones democráticas y poner en riesgo los derechos fundamentales de los guatemaltecos.

«Creemos que en este caso se juegan buena parte de las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa en Guatemala», indicó Pappier, agregando que se Guatemala se suma a Nicaragua y El Salvador, como los países centroamericanos donde la libertad de expresión está en crisis.

El Ministerio Público ha insistido en que el proceso que afronta Zamora no está relacionado con su trabajo como periodista, sino, es el resultado de una investigación originada por una denuncia presentada por Ronald García Navarijo, «encaminada a esclarecer los posibles hechos ilícitos denunciados».

Ligado a Proceso Después de dos largas jornadas en el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal en la sede del Organismo Judicial de Guatemala, el periodista José Rubén Zamora fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, vinculado a tres delitos: lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

La determinación estuvo a cargo del juez Freddy Orellana, quien escuchó los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa. Junto con Zamora, fue ligada a proceso la fiscal auxiliar Samari Gómez, quien también fue detenida el viernes cinco de agosto.

Ahora el Ministerio Público tiene tres meses para realizar las investigaciones y sustentar los delitos que le imputa a Zamora y Gómez, quienes permanecerán privados de libertad en la prisión de Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 8 de diciembre, en la cual se decidirá si ambos acusados son enviados a juicio.

