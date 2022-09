Organizaciones feministas y disidencias sobre el plebiscito: «El mandato por una nueva Constitución sigue vigente y seguiremos empujándolo desde la sociedad civil»

Entornointeligente.com /

Con más del 60% de las preferencias en las urnas, la opción de rechazar la propuesta de Nueva Constitución se impuso por sobre la de aprobar. Aseguran que estos resultados, aunque no eran los esperados por diversas organizaciones, no marcan el fin del proceso de cambio social que los movimientos de mujeres, feministas, disidencias y población en general han levantado por años. «No hay forma de detener al río cuando ha encontrado su cauce», declararon desde la Coordinadora Feminista 8M, para recalcar que el trabajo colectivo no se detendrá. De hecho, «desde la sociedad civil las energías tras este resultado están comenzando a canalizarse en el aprendizaje que han obtenido de este ciclo, en miras del próximo». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Como una jornada con alta participación ciudadana fue evaluado el plebiscito de salida que se realizó este 4 de septiembre en el país, con la totalidad de mesas escrutadas, el rechazo se impuso en la votación con aproximadamente el 61% de preferencias a nivel nacional, mientras que el apruebo, alcanzó un 38%.

Con estos resultados, Chile continuará -momentáneamente- con su actual Constitución vigente, mientras se define el itinerario para retomar el proceso de redacción de una nueva carta fundamental.

‘‘La lucha por transformar Chile sigue. Gracias a los miles que participaron y debatieron para tener una Constitución igualitaria. Especialmente a las mujeres que marcaron el camino para avanzar por nuestros derechos’’, señaló la ex convencional y abogada de Abofem, Bárbara Sepúlveda, a través de Twitter.

Qué es lo que sigue Ante los resultados, rápidamente desde el gobierno comenzaron los preparativos para sostener reuniones referidas a la continuidad del proceso constitucional. Dando luces de lo que sucederá próximamente en nuestro país.

«Hay que escuchar la voz del pueblo», aseguró el presidente Gabriel Boric en su discurso tras los resultados. «Los chilenos/as exigieron una nueva forma de encontrarnos, me comprometo a poner todo de mi parte para construir un nuevo itinerario constituyente, recogiendo los aprendizajes del proceso».

A opinión de la abogada, asistente de investigación del Centro de DD.HH de la Universidad de Chile e integrante del Observatorio Constitucional de Género, Natalia Morales, la hoja de ruta que se comience a gestar es crucial para los próximos procesos políticos.

‘‘Una primera prioridad debe ser defender la realización de un cambio constitucional, a través de un mecanismo que asegure la representación de todos los sectores sociales en su diversidad, y no una instancia cerrada o elitista como sería una comisión de expertos o deslegitimada, como el Congreso Nacional a quien la ciudadanía ya se negó a conferir esta tarea’’, explica Morales.

Desde las organizaciones sociales, recalcan que lo que la ciudadanía hoy está rechazando es un texto constitucional en particular que ha sido propuesto por la Convención . «La razón por la cual estamos acá es porque hace ya más de un año, como pueblo de Chile, decidimos que necesitábamos una nueva Constitución. Por lo tanto, ese mandato todavía sigue vigente y vamos a seguir empujándolo desde la sociedad civil», aseguró la Directora Ejecutiva de Abofem, Danitza Pérez Cáceres.

La abogada también puntualizó que todos aquellos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres y, que fueron plasmados en este texto, corresponden no solamente a estándares de derechos humanos, sino que, además, son «deudas históricas con las mujeres de nuestro país». Y en ese sentido, comenta que no «podemos dar un paso atrás».

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (Asomat) , señalan que esperan que los derechos fundamentales que tuvieron la oportunidad de ser consagrados sean una prioridad para el gobierno actual. ‘‘Pensamos que todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos tendrá que tomar curso en el plano del ejecutivo», sostienen desde la vocería de Asomat.

También, consideran que los resultados revelan la necesidad de continuar trabajando para abrir nuevos espacios de participación ciudadana, de la mano con la educación cívica, para que el país «tenga mayor poder de decisión’’.

Así mismo lo señala la doctora en derecho, académica y autora del libro «Nunca más sin nosotras», Yanira Zúñiga, quien comenta que la ciudadanía manifestó la necesidad de ‘‘transformaciones político-institucionales profundas que disminuyan brechas de desigualdad’’, por lo que se requieren acuerdos que ‘‘sintonicen de mejor manera con los deseos y expectativas ciudadanas’’.

Reflexiones Para la abogada Danitza Pérez, la propuesta sometida a votación esta jornada va a servir como aprendizaje para efectivamente consagrar aquellos elementos de los cuales la ciudadanía hoy día si tiene un consenso : que no puede existir democracia sin paridad; no puede haber un sistema que no tenga enfoque de género transversal; y que hay derechos en particular que las mujeres, tanto de los feminismos como fuera de ellos, solicitan que se les reconozcan.

«Como sociedad civil y organización feminista, que hemos sido parte de este proceso desde el mayo feminista, creemos que es importante recalcar que el valor que hay en la discusión y en la participación que se dio durante este proceso es lo que tenemos que seguir empujando para poder avanzar en los cambios que Chile requiere», puntualiza

Según detalla Natalia Morales, los resultados del plebiscito de salida tienen razones multifactoriales, pero una clave fue el rol de la prensa y las fake news, elemento protagónico durante la campaña.

‘‘Los medios de comunicación tradicionales jugaron un rol clave, muy negativo, en este proceso. Desde una perspectiva de derechos, no se puede sino ser críticos frente a la difusión y reproducción de información falsa respecto de la Nueva Constitución y sus consecuencias, y también la evidente sobrerepresentación de ciertas posiciones e intereses en los medios más masivos’’, sostiene la integrante del Observatorio Constitucional de Género.

Por otro lado, desde diversos movimientos sociales hacen un llamado a la autocrítica respecto a todo el proceso que se realizó, para mejorar en este camino de una nueva propuesta constitucional aún no llega a su fin.

‘‘Mucha autocrítica que hacer, tanto en el camino recorrido, el proceso mismo, texto final y la campaña, pero el mensaje del plebiscito de 2020 sigue siendo claro, la constitución actual debe ser reemplazada y debemos avanzar hacia una nueva redactada en democracia y participativa’’, dijo la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos y activista feminista, Constanza Valdés a través de sus redes.

Desde los movimientos sociales que participaron del debate constituyente, a través de iniciativas populares de norma que finalmente llegaron a la propuesta votada hoy, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto sostuvo mediante un comunicado público que tienen claro que los cambios para las mujeres y diversidades no culminan con las elecciones realizadas este domingo.

‘‘Independiente del resultado de este plebiscito, seguiremos luchando por una sociedad más justa, por los derechos de las mujeres y por el derecho de decidir sobre nuestros proyectos de vida», se puede leer en el escrito.

La Coordinadora Feminista 8M coincide con la postura de la asamblea, y comentaron para su comunidad que «no hay forma de detener al río cuando ha encontrado su cauce».

Desde la Rebelión del Cuerpo BíoBío, en tanto, reforzaron el rol que tuvo la ciudadanía para abrir la puerta a este ciclo constituyente. «No podemos olvidar que gracias a las movilizaciones llegamos al proceso de la construcción de un texto escrito en democracia, de forma paritaria y con perspectiva de género. Hoy vivimos un proceso democrático e histórico y eso nos da esperanzas de creer y esperar mejores oportunidades para niñas, niños, adolescentes, mujeres, diversidad y disidencias sexuales y de género».

Por último, la escritora y comediante, Paola Molina recalcó que ya es hora de que «sean normales las conquistas que se van logrando desde el feminismo, que no sea una vida de lucha».

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com