Organización Mundial de la Salud donará dinero a la campaña del Partido Nacional para impulsar políticas antitabaco

El decreto del Poder Ejecutivo que flexibiliza las normas para desestimular el consumo de cigarrillos provocó reacciones en contra por parte de legisladores opositores y especialistas en el tema, quienes sugirieron que esta flexibilización se debió a las presiones de la industria tabacalera. Ayer se supo además que la empresa Montepaz donó casi 15.000 dólares a la fórmula presidencial del Partido Nacional en la última campaña electoral. Tras conocerse esta noticia, la Organización Mundial de la Salud anunció que en las próximas elecciones donará dinero a la fórmula nacionalista. «Creemos que es la manera más efectiva para que, si el Partido Nacional sigue en el gobierno en el próximo período, dé marcha atrás en este decreto y se vuelva a la regulación anterior. Superar los 15.000 dólares de las tabacaleras no parece demasiado difícil. Incluso si las tabacaleras suben su apuesta, confiamos en poder superarla», explicó una fuente de la organización. Con respecto a donaciones a otros partidos, la fuente indicó que por el momento no hay planes específicos. «Donar al Frente Amplio no tendría sentido, porque por más que Tabaré Vázquez ya no esté, siguen estando los tabarecistas, que pueden reaccionar con mucha furia si alguien intenta mancillar el legado de su amado líder. Son personas muy fanáticas».

La frase: «Nosotros jamás aceptaremos dinero de una empresa a cambio de hacerle favores cuando lleguemos a la Presidencia». Pablo Mieres.

