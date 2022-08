Orestes y Rafa, irreconocibles en ‘Pasapalabra’: «Es la primera vez»

Entornointeligente.com /

S on dos de los participantes más aclamados por la audiencia y no sólo por sus resultados en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. Orestes y Rafa son una de las parejas más icónicas desde el regreso del concurso a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. Sin embargo, en el día de hoy, ambos han pasado a la historia por algo a lo que no tienen acostumbrados a los espectadores.

Tanto uno como otro estaban protagonizando un intenso duelo durante todo el programa, hasta que en la prueba de ‘La pista’, ha llegado uno de los momentos más memorables de ‘Pasapalabra’. Ambos debían adivinar una de las canciones más conocidas del grupo espaáol Mecano: ‘El club de los humildes’.

Un título plagado de sinónimos Ni Orestes ni Rafa eran capaces de dar con el título de la canción y ni tan siquiera reconocían las estrofas que se reproducían durante el concurso. Y la situación dio un giro aún más inesperado cuando, llegados a la última pista, Roberto Leal pronunció el nombre, aunque con sinónimos: «La peáa de los modestos».

Pese a los esfuerzos de ambos por sumar, al menos, un segundo en sus respectivos casilleros de cara a ‘El Rosco’, en el que competían por un millonario bote, ninguno pudo acercarse a la respuesta correcta. Así, tras unos segundos, el presentador andaluz se vio obligado a no repartir los mencionados segundos: «Es la primera vez».

Tras ello, el programa descubrió cuál era la canción de la discordia, que no era otra que ‘ El club de los humildes’, que lanzó Mecano en 1998. En ella, compuesta por Nacho Cano , se habla de cómo se sentía él tras regresar al grupo tras la separación, aunque nunca fue oficial, después del Tour de Aidalai. El single, además, ganó el galardón de Mejor Trayectoria Premios Amigo de 1998.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com