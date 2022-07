Ordini medici: scritte no-vax da condannare, sono atti vili

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – «Si tratta di atti vili, che insultano i medici che tanto si sono spesi contro il Covid e screditano i vaccini che, solo in Italia, hanno salvato 150mila vite, quasi 20 milioni nel mondo, e che anche contro le nuove varianti, mantengono efficacia, se è vero, come afferma l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, che continuano a ridurre di quattro volte il rischio di finire in terapia intensiva». Lo afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, esprimendo «vicinanza ai colleghi del Poliambulatorio San Felice di Centocelle, ingiuriati in modo grave» con le scritte no-vax sui muri della struttura sanitaria.

Solidarietà anche al presidente Antonio Magi e a tutto il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e al ministro della Salute Roberto Speranza, anche lui oggetto di insulti». «Condanniamo senza se e senza ma questi gesti contro i medici e contro la scienza: le scritte, le minacce personali, lo striscione apposto alcuni giorni fa all’Ospedale Maggiore di Parma – conclude Anelli – gesti forse di diversa matrice e stampo ma accomunati da una carica inaudita di odio e violenza ideologica. Confidiamo nelle forze dell’Ordine affinché i responsabili siano identificati e puniti». (ANSA).

