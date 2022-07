Ordenan evacuación en inmediaciones del parque Yosemite, EE.UU.

Entornointeligente.com /

El Gobernador de California declaró el estado de emergencia, mientras 4.815 hectáreas han sido consumidas por el el fuego.

Cerca de 6.000 personas han recibido orden de evacuación y el fuego amenaza a unas 2.000 estructuras, incluidos edificios residenciales y comerciales, tras extenderse este domingo un incendio cerca del parque Yosemite, en California.

El llamado incendio Oak, que comenzó este viernes al suroeste del parque cerca de la localidad de Midpines, en el condado Mariposa, creció a 48 kilómetros cuadrados, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California.

El incendio se presentó en momentos en que los bomberos hacían avances contra un fuego previo que destruyó el borde de un bosque de secuoyas gigantes en el flanco sur del parque Yosemite.

— Awakening มืดไปสว่าง (@HungDaviddeviva) July 24, 2022 Las órdenes de desalojo entraron en vigor el sábado para más de 6.000 personas que viven en una amplia zona rural escasamente poblada, dijo Daniel Patterson, portavoz del Bosque Nacional Sierra.

El gobernador Gavin Newsom declaró este sábado estado de emergencia en el condado de Mariposa ya que el incendio de Oak, que comenzó un día antes, se extendió por 4.800 hectáreas (11.900 acres).

El incendio se produce cuando gran parte de los EE. UU. ha estado experimentando una ola de calor extremo esta semana, con partes de California experimentando temperaturas de tres dígitos.

El fuego de Oak fue el más grande en lo que va del año en el estado y se produce en medio de una temporada de incendios forestales particularmente activa, que según los científicos se ha vuelto cada vez más destructiva en los últimos 30 años debido al cambio climático .

Más de 400 bomberos luchaban contra el último incendio de California, utilizando helicópteros, otros aviones y excavadoras para controlar las llamas.

