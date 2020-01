Ordenan detención preventiva de supuestos extorsionadores de ex fiscal de Chiriquí

Entornointeligente.com /

El juez de garantías en la provincia de Chiriquí Wilbert Castillo ordenó la detención provisional de un hombre y una mujer, por considerarlos presuntos responsables del delito contra la Libertad Individual en la modalidad de extorsión , en contra del ex fiscal de la sección de Homicidios y Femicidios Jean Carlos Cerrud , quien fue grabado mientras supuestamente consumía sustancia ilicita. noticias relacionadas Fiscal involucrado en video consumiendo sustancia ilícita se defiende e interpone denuncia por extorsión Video muestra a fiscal de homicidio en Chiriquí consumiendo presunta droga Hoy se lleva a cabo la audiencia por extorsión a exfiscal de homicidios en Chiriquí La pareja de presuntos extorsionadores fueron identificados como Wendy Castillo de 39 años y Sergio Montenegro de 24 años, quienes mantienen una relación sentimental y fueron las personas que supuestamente obligaron al ex fiscal a inhalar la sustancia ilicita. Durante la audiencia el fiscal Jairo Samaniego de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada , solicitó la legalización de incautación de varias líneas telefónicas de cuatro compañías diferentes y que correspondían tanto a la víctima como algunos testigos y los presuntos responsables. También se dio por presentada la formulación de cargos por el delito antes mencionado que lleva una pena de cinco a diez años de prisión. En el acto de audiencia, el fiscal dio a conocer que a la víctima se le práctico la prueba de antidoping por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la misma arrojo negativo . Se dijo que un testigo del hecho, que se registró para el 9 de enero en horas de la mañana, observó como el ciudadano masculino imputado sacó un arma de fuego para intimidar al ex fiscal y que obedeciera a consumir la sustancia ilicita mientras era grabado.

