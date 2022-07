Orcas afundam veleiro em Sines. Cinco tripulantes resgatados

Entornointeligente.com /

Um encontro com orcas esteve na origem do afundamento de um veleiro ao largo de Sines, na madrugada deste domingo. De acordo com o comunicado divulgado pela Marinha, foi articulada uma operação de salvamento dos cinco tripulantes que se encontravam na balsa salva-vidas. O resgate acabaria por se concretizar graças à acção de uma embarcação de pesca que se encontrava perto do local.

«O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa recebeu contacto do veleiro pelas 0h03 que se encontrava a meter água, depois de um encontro com orcas. De imediato foram empenhadas a embarcação de pesca Festas André , que efectuou o resgate dos 5 elementos, e uma embarcação da estação salva-vidas de Sines que acompanhou o navio de pesca até ao porto de Sines, onde atracou em segurança pelas 2h43», detalha a Marinha.

O veleiro afundou a cerca de seis milhas (equivalente a 11 quilómetros) da costa de Sines.

Tendo em conta que os encontros com orcas são uma das principais atracções para quem navega nestas águas, a Marinha deixa um aviso para o caso de avistamento destes animais.

«Em caso de avistamento destes mamíferos recomenda-se a todos os navegantes que seja desligado o motor, por forma a inibir a rotação da hélice, e imobilize a porta do leme, desmotivando assim estes mamíferos a interagir com as estruturas móveis das embarcações», finaliza.

