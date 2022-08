Orbelín Pineda está agradecido con ‘Chacho’ Coudet: «Le pedí ser claro y hablar de frente»

Entornointeligente.com /

El futbolista mexicano, Orbelín Pineda , reconoció que fue difícil su breve etapa con el Celta de Vigo , pero aseguró estar agradecido con Eduardo Coudet , técnico del club español, por apoyarlo a cumplir su objetivo de encontrar un equipo que le brindará los minutos que desea de cara a la Copa del Mundo de Qatar.

En entrevista con León Lecanda de ESPN , el exjugador del Cruz Azul señaló que habló con Coudet antes de las vacaciones y el argentino le dijo que no tendría mucha participación, por lo que ambos llegaron a la conclusión de que sería mejor salir de la plantilla.

«Tuvo la disposición (Coudet), me dio la oportunidad y me dijo ‘adelante, yo no voy a taparte en ningún momento, eso sí, -me dijo- conmigo va a ser difícil a veces poder entrar o poder participar, pero si tú tienes la ilusión de que vas a ir a jugar, a competir y vas a estar en la competencia para la Selección Mexicana , adelante, yo no te voy a tapar ningún paso ni nada’, y eso también habla bien de él, que te abra las puertas, que no te las cierra y en el club me senté con (el presidente) Carlos Mourinho y se lo dije a él, así como me senté con el ‘ Chacho ‘ (Coudet), lo hice con Carlos y me dieron la oportunidad de poder salir y ahora estamos de este lado ( AEK de Atenas )», dijo el mexicano, quién no cuestiona las decisiones del técnico, pero sólo le pidió claridad al respecto.

Orbelín Pineda con el uniforme negro del Celta durante la pretemporada Getty Images «Él ( Eduardo Coudet ) tenía sus condiciones, sus prioridades siempre, aunque él sigue siendo el entrenador y eso hay que respetarlo, él decide quién juega y quién no. Yo soy un trabajador más, soy un jugador más del club, soy un jugador de equipo y desafortunadamente no me tocó jugar como lo esperaba y como yo me lo imaginaba. Desde el primer momento, antes de vacaciones fui claro con él (Coudet) y le dije ‘yo necesito jugar porque está un Mundial aquí al lado, yo no puedo arriesgar de que si me quedo contigo, no sé si vaya a jugar o no, yo quiero que seas claro y hablar de frente’. Creo que las personas hay que hablarnos de frente, si entras o no en planes y buscar una solución», señaló.

Pese a estar agradecido con Eduardo Coudet por su apoyo para encontrar un nuevo club, Orbelín Pineda manifestó que siempre trabajó al máximo en el Celta de Vigo y lamenta no haber recibido oportunidades importantes por parte del timonel.

«Sí, la verdad que fue algo difícil, yo ya lo he dicho varias veces, venía de jugar en Cruz Azul y llegué a Celta y fue todo diferente, fue un cambio en mí, en mi postura, de que ahora no me toca jugar, no me toman en cuenta y lo único que podía hacer era seguir trabajando, esperar la oportunidad y creo que no se dio la oportunidad que yo esperaba. Por eso también me aferro mucho al estar acá, a poder competir, que creo que en ningún momento dije ‘voy a tirar la toalla’, la verdad creo en mi capacidad, siento que puedo tener muchos más minutos y madurar, mejorar, siempre me he aferrado a mis sueños y este era uno de ellos, aferrarme, seguir trascendiendo, seguir participando, madurar mucho más y experimentar más el futbol», comentó.

Por otra parte, Pineda reveló que no habló con Gerardo Martino , director técnico de la Selección Mexicana , sobre su movimiento al AEK de Atenas , pero está seguro que El ‘Tata’ está contento con su decisión de mantenerse en el Viejo Continente.

Selecciones Editoriales Orbelín Pineda marcó su primer gol con el AEK de Atenas 4h «La verdad que no tuve oportunidad de platicar con el ‘Tata’ (Gerardo Martino) , pero estuve platicando con su auxiliar que yo le decía que iba a estar moviéndome y aferrándome a acá, porque sabemos que al ‘Tata’ y a todo el cuerpo técnico le gusta que el mexicano esté en Europa, que esté trascendiendo, que esté teniendo su gran experiencia para poder mejorar sí o sí y eso nos ayuda a nosotros a aprender mucho de futbol y a mejorar, que es lo más importante porque eso nos ayuda bastante también al nivel de la Selección Mexicana «, manifestó.

Por último, Orbelín Pineda dejó en claro que su decisión de unirse al AEK de Atenas se debió a su relación con Matías Almeyda . El azteca dijo que fue clave saber que contará con el respaldo del entrenador argentino.

«Había varias oportunidades, estaban equipos en España y en México, pero también la elección (por el AEK de Atenas ) fue por la confianza del entrenador ( Matías Almeyda ), por la disposición, porque lo conozco, sé cómo trabaja y yo también pensaba más en la comodidad de uno, que vienes con la intención de trabajar y que tienes el respaldo del entrenador, que sabes que te conoce y nada más poner tu trabajo, tu granito de arena y poderlo plantear en lo que te piden acá y eso fue lo que más me conmovió, me motivó y por eso decidí también estar de este lado y poder tener minutos, que era lo más importante», expresó.

