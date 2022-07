Entornointeligente.com /

BUDAPEST – «Se Bruxelles non cambierà la sua politica sulle sanzioni alla Russia, da ottobre tutta l’Europa dovrà prepararsi per un’economia di guerra.» Lo ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban nella sua intervista settimanale alla radio pubblica Mr Kossuth. Il premier sovranista ha assicurato al suo popolo che l’Ungheria avrà gas a sufficienza per l’inverno, solo il prezzo causa problemi, «mostrando oscillazioni mostruose».

